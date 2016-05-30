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Erdoğan ile Çipras acil durumlarda 'kırmızı hat'tan iletişime geçecek

İki liderin Ege’de gerginlikler ve muhtemel bir kazadan kaçınılması amacıyla 'kırmızı hat'ta anlaştıklarını belirtildi

30 Mayıs 2016 10:27

İstanbul’da geçen hafta başında düzenlenen BM Dünya İnsani Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde Türk-Yunan ilişkileri için önemli bir gelişme kaydedildi.

Hürriyet Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki'nin haftalık Real News gazetesine dayandırdığı haberine göre, Erdoğan ile Çipras, acil durumlarda kullanmak üzere “kırmızı hat” olarak da bilinen direk iletişim hattı kurulmasında anlaştı. Erdoğan ile Çipras’ın Ege’de gerginlikler ve muhtemel bir kazadan kaçınılması amacıyla “kırmızı hat”ta anlaştıklarını belirten gazete, aynı görüşmede mülteciler ile ilgili Türkiye-AB anlaşmasının devam edeceğine ilişkin iyimserliğin de dile getirildiğini kaydetti.  

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