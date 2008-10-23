Erdoğan ile Bahçeli mahkemelik oldular

Başbakan Erdoğan ve AKP, MHP lideri Bahçeli'den şikayetçi. Erdoğan, Bahçeli'den tam 100 bin YTL istiyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP, TBMM'de yaptığı konuşmada, ''Ağır bir şekilde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelere yer verdiği'' iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde toplam 100 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı.



Başbakan Erdoğan ve AKP'nin avukatları Fatih Şahin ile Muammer Cemaloğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Bahçeli'nin, 14 Ekim 2008'de TBMM'de partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptığı anımsatıldı.



Bahçeli'nin, bu konuşmada, ''siyasi eleştirinin ötesinde Erdoğan ve AK Parti'yi ağır bir biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelere yer verdiği'' ifade edilen dilekçede, ''Konuşmada, Erdoğan ve AK Parti'yi şaşkınlıkla, siyasi ahlaktan yoksun olmakla, kokuşmuş zihniyet sahibi olmakla, vatan topraklarını terör örgütüne terke hazırlanmakla, vatana ihanet etmekle, bölücülüğün siyasi uzantısı olmakla, bölücü propaganda yapmakla, bölücü, alçak ve ahlaksız olmakla, terörün mihmandarı olmakla, göz kamaştırıcı bir servet sahibi olmakla ve krizden nemalanmakla edilerek karalanmaya çalışıldığı'' savunuldu.

''Söz konusu ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aştığı, hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırıda bulunulduğu'' öne sürülen dilekçede, şunlar kaydedildi:



''Eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aşarak Erdoğan ve AK Parti'nin kişilik haklarının haksız ve hukuka aykırı bir şekilde ihlal edilmesini, Erdoğan ve AK Parti'nin, halkın kin ve nefret duyguları ile husumetine maruz bırakılmasını ve bütün bunları siyasi rant ve çıkar aracı olarak kullanma arzusunu siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Ağır hakaretler içeren bu beyanlar zinhar siyasi eleştiri ve düşünce açıklaması kapsamında mütalaa edilemez.''



Erdoğan ve AK Parti'nin, ''kişilik haklarına ve manevi şahsiyetlerine doğrudan, açık ve ağır bir saldırının gerçekleştirildiği'' öne sürülen dilekçede, Bahçeli'den, her bir davacı için 50 bin YTL olmak üzere toplam 100 bin YTL manevi tazminat talebinde bulunuldu.



