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Erdoğan ile Arınç'tan el ele 'birliktelik' mesajı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki toplu açılış törenine katılan Erdoğan ile Arınç, kalabalığı el ele selamlayarak “birliktelik” mesajı verdi

17 Kasım 2013 14:40

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde katıldığı toplu açılış töreninde kalabalığı, “öğrenci evleri” tartışmasında görüş ayrılığına düştüğü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la el ele selamladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani ile görüşmek üzere gittiği Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toplu açılış törenine katıldı.

Diyarbakır ziyaretinde Zaman gazetesinde yer alan ve “Başbakan Erdoğan’ın öğrenci evlerinde ve yurtlarda karma sistemin yasaklanmasıyla ilgili rahatsızlık duyduğunun” öne sürüldüğü haberle ilgili yaptığı “asparagas” yorumu bizzat Başbakan Erdoğan tarafından yalanlan ve TRT’de katıldığı programda “Yaşadığımız çelişkinin sebebi ben değilim. Sebebini Başbakan açıklar” diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yer aldı.

Erdoğan ile Arınç arasındaki gerilimin nasıl sonlanacağı merakla beklenirken, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki toplu açılış törenine katılan iki isim, kalabalığı el ele selamlayarak “birliktelik” mesajı verdi.

 

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