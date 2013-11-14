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Politika

Bülent Arınç: Şu anda siyasette küskün olduğum kimse yok

Bülent Arınç: Her siyasetçinin aktif siyasete son vermesi ya da ara vermesi gerekiyor

14 Kasım 2013 13:47

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “öğrenci evleri” tartışmasındaki farklı söylemleri nedeniyle gerilim yaşadığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a küskün olduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Şu anda siyasette küskün olduğum kimse yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 1. Çocuk ve Medya Kongresi’nde katıldığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin evlerde karma olarak kalmasıyla ilgili tartışmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ters düşmesinin ardından, konuyla ilgili ilk kez bir değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, bir gazetecinin küstüğünüz biri var mı sorusuna 'Şu anda yok' cevabını verdi.

 

Torunlarıma vakit ayıracağım

 

Siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya ise Arınç “Bir defa uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Aktif siyasete son vermek gerektiğine inanıyorum. 3-4 yıldan bu yana her çıktığım TV programında 3 dönemi olumlu karşıladığımı, siyasi aktif harekete son vermek gerektiğini söylemiştim. Bütün siyasetçiler için geçerli. Benden başka söyleyen olmadı. Her siyasetçinin aktif siyasete son vermesi ya da ara vermesi gerekiyor. Çocuklarımıza ya da torunlarımıza daha fazla zaman ayırmak mümkün olur. Ama sadece bu değil. Okuyup dinleneceğim. Aktif siyaseti noktaladığımda onlarla daha fazla ilgilenmeye çalışacağız” yanıtını verdi.

 

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