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Erdoğan: İlçe başkanlarımızı il başkanlarımızı tehdide başladılar (1)

  Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar

22 Haziran 2018 18:11

 

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, \"Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Mitingi\'nde konuştu. Mitinginde Suruç\'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Erdoğan,  \"Bu HDP var ya ne yapıyor? Güneydoğu\'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil\'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç\'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelinİ çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK\'nın paçavrasını elinde tutan katil içerde. Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK\'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

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