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Politika

Erdoğan iktidarda 10. yılını devirdi, sırada Menderes'in rekoru var

Bugün görevinde 10’uncu yılını dolduran Başbakan Erdoğan, 5 gün sonra çok partili dönemin kesintisiz olarak en uzun süre başbakanlık yapan ismi Adnan Menderes’e ait olan rekoru kıracak

15 Mart 2013 09:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlıkta 10’uncu yılını bugün doldurdu. Erdoğan, 5 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 10 yıl 5 gün kesintisiz başbakanlık yapan Adnan Menderes’in rekorunu da kıracak. Erdoğan, kesintisiz 12, toplamda 16 yıl 4 ay başbakanlık yapan İsmet İnönü’den sonra “kesintisiz en uzun süre başbakanlık yapan” ikinci lider olacak.

Görevinde bugün 10’uncu yılını dolduran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 gün sonra eski başbakanlardan Adnan Menderes'in rekorunu kıracak.

Erdoğan böylece çok partili dönemin kesintisiz olarak en uzun süre başbakanlık yapan ismi olarak tarihe geçecek.

Başbakan Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu için 3 Kasım 2002 seçimlerinde aday olamamış; bu nedenle ilk AKP hükümetinin Başbakanı Abdullah Gül olmuştu.

Erdoğan, siyasi yasağının kalkmasının ardından 9 Mart 2003'te Siirt'ten milletvekili seçildi ve 14 mart 2003'te başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugün itibarıyla başbakanlık koltuğunda on yılını dolduran Erdoğan, 19 Mart 2013'te, çok partili dönemin kesintisiz olarak en uzun süre başbakanlık yapan ismi Adnan Menderes’e ait olan rekoru kıracak.

27 Mayıs darbesiyle koltuğunu kaybeden Adnan Menderes, 10 yıl beş gün başbakanlık yapmıştı.

Cumhuriyet tarihinin en uzun süre başbakanlık yapan ismi ise, tek parti döneminde 12 yıl 3 ay aralıksız bu görevi yürüten İsmet İnönü.

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