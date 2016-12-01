Erdoğan: İktidara fatura kesmeye mi çalışıyorsunuz, FETÖ'cüleri askeri liselere siz yerleştirdiniz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'yla ilgili olarak "Birileri gelip bir şeyler söylüyor. Burada kalkıp son 10 yılı, son 14 yılı bu Darbe Komisyonu’nun icraatı içinde değerlendirme garabeti içinde gezenlere sesleniyorum. Bu olay 40 yıllık bir olay. 10 yılda general seviyesine nasıl geliyor?" dedi. "Yoksa bu iktidara fatura mı kesmeye çalışıyorsunuz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu faturanın başı sizler. Askeri liselerde bunları sizler yetiştirdiniz. Bu oyunun içinde sizler de oldunuz" diye konuştu.

Erdoğan'ın Beştepe'de muhtarlara yönelik olarak yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Bu milletin toprağını yeyip bu ülkeye kılıç çalanlara müsahamız olmaz. Sıfatı, konumu, geçmişi ne olursa olsun böyle bir ihanetin içine giren hesabını verecek. Şimdi bir Darbe Komisyonu… Birileri gelip bir şeyler söylüyor. Burada kalkıp son 10 yılı, son 14 yılı bu Darbe Komisyonu’nun icraatı içinde değerlendirme garabeti içinde gezenlere sesleniyorum. Bu olay 40 yıllık bir olay. 10 yılda general seviyesine nasıl geliyor? Nasıl olur da siz 10 yıla, 14 yıla sığdırırsınız? Yoksa bu iktidara fatura mı kesmeye çalışıyorsunuz. Bu faturanın başı sizler. Askeri liselerde bunları sizler yetiştirdiniz. Bu oyunun içinde sizler de oldunuz. Şimdi de iş ortaya çıkınca yok şöyle, yok böyle başkalarına fatura kesmeye çalışıyorsunuz. Niye biz askeri liseleri kaldırıp, sivil liselerden Milli Savunma Üniversitesi’ne herkes girebilecek. Tüm Anadolu çocukları gelecek, kara mı, deniz mi, hava mı olur. Hepsine girebilecek. Niye, adil devlet budur.