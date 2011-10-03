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Politika

Erdoğan ikinci kez ziyaret etti İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 02:08

-Erdoğan ikinci kez ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün ameliyatla safra kesesi alınan annesi Tenzile Erdoğan'ı hastanede bugün ikinci kez ziyaret etti. Akşam saatlerinde annesini ziyaret etmek üzere Özel Medipol Hastanesine gelen ve burada yaklaşık 2,5 saat kaldıktan sonra ayrılan Başbakan Erdoğan, tekrar hastaneye döndü. Erdoğan, ikinci gelişinde hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Başbakan Erdoğan hastanede olduğu sırada, Emine Erdoğan da buraya gelerek Tenzile Erdoğan'ı ziyaret etti.

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