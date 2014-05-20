Erdoğan: İki tane figürana madenci yakını rolü oynattılar; BBC: Haberimizin arkasındayız

Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma faciası sırasında ölen madencilerin yakını olduklarını savunan ve daha önce korkudan AKP’ye oy verdiklerini ama yaşananlar sonrası pişman olduklarını öne süren iki başörtülü kadının BBC Türkçe'den Rengin Arslan'ın haberinde yer alan görüntülere ilişkin, “İki tane figürana madenci yakını gibi rol yaptırıp dünyaya servis ediyorlar. Bir başka zavallı AKP'ya oy verenler evlat acısı yaşasın diyor. Uluslararası basına da yalan servis ediyorlar” dedi.

BBC Türkçe ise yapılan eleştirilerin mesnetsiz iddialar olduğunu savunurken, “Soma’daki mezarlıkta, o sırada zaten medyaya konuşmakta olan kadınların görüntülerini içeren 59 saniyelik video klibini BBC Türkçe’nin canlı anlatım sayfasında ve daha sonra da multimedya sayfasında yayınladık. BBC Türkçe bu kadınlarla mülakat yapmamıştır. Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, iki kadın medyaya konuşurken görüntülerini almıştır. Madenci eşi olduklarını da teyit etmiştir. Bu nedenle haberimizin tamamıyla arkasındayız” açıklaması yaptı.

İşte tartışamaya yol açan o iki kadın:

BBC Türkçe’den yapılan açıklama şöyle:

'Asılsız iddialar'

1- Görüntülerini yayınladığımız kadınların faciada “ölen” madencilerin eşleri olduğunu hiçbir yerde söylemedik. Bu iki kadın sağ olan iki madencinin eşidir.

2- Sözkonusu medyada habere eşlik eden fotoğraflarda başka iki kadının fotoğrafı da yer almakta, bunların görüntülerini yayınladığımız iki madenci eşine ait olduğu ve bu iki kadının ‘Gezi eylemcileri’ oldukları söylenmektedir. Bu iddialar tamamen uydurmadır. Nitekim yukarıdaki haberde fotoğrafları verilerek videodaki kadınlar oldukları iddia edilen kişiler ortaya çıkıp kimliklerini açıkladılar ve olayla ilgileri olmadığını söylediler. Manisa Eğitim Sen görevlisi olan bu kadınların fotoğraflarının Eğitim Sen internet sayfasından alındığı ortaya çıktı. Eğitim Sen bu konuda bir açıklama yaptı ve bu iki kadın bu haberi yayınlayanlara karşı yargı yoluna gitmiş durumda. Eğitim Sen’in açıklamasını tıklayınburadanokuyabilirsiniz:

3- Bu tahrifatın ortaya çıkmasından sonra bazıları bizim iki madenci eşinin isimlerini açıklamamız talebinde bulundu. Biz kamuoyu önünde konuşan iki kadının görüntülerini aldık, madenci eşi olduklarına ilişkin kimliklerini teyid ettik. Gazeteci olarak görevimizi yaptık. Bu kişilerin isimlerini kendi istekleri olmadıkça açıklamak bizim işimiz değil.

'Kadınlar ve muhabirimiz hedef gösterildi'

4- Mezarlıkta basına konuşan iki kadın hiçbir kanıt olmadan "madenci eşi" değil diye lanse edilmiş, provokatörlükle suçlanmış ve özel hayatları ve güvenlikleri de tehlikeye atılacak şekilde hedef gösterilmişlerdir.

5- Olayla hiçbir ilgisi olmayan iki kadın, fotoğrafları bir sendika sitesinden habersiz alınarak gerçek dışı bir senaryoya bulaştırılmış ve hedef haline getirilmiştir.

6- Muhabirimiz asılsız saldırıların hedefi olmuş, fotoğrafı ve ismi internet sitelerinde kullanılmış ve hedef gösterilmiştir. Sosyal medyada sayısız ve çeşitli hakarete maruz kalmıştır.

7- Soma’da hükümeti eleştiren, çoğu madenci, onlarca kişi benzer açıklamalar yapmışken, bunların bazılarıyla BBC de konuşmasına rağmen, nasılsa ilginçtir, beş kadın hedef alınmıştır.

8- BBC tarafsızlığı, dengeli ve doğru haberciliği ilke edinmiş, buna büyük önem veren 92 yıllık bir yayın kuruluşudur. Soma faciasıyla ilgili yayınımızda hükümeti eleştirenler kadar savunanlara, muhalifler kadar hükümet yetkililerinin görüş ve açıklamalarına yer vermeye çalıştık. Provokasyonla suçlandığımız günden bir gün önce AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik’le ayrıntılı bir tıklayınmülakatyayınladık. Eleştirilere her zaman açığız fakat yalan ve tahrifatı kabullenmemiz mümkün değil.