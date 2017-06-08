Erdoğan: İki polisimizin şehit olduğu Gezi’nin yıl dönümünü mü kutluyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda güvenlik güçleri ile yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "İki polisimizin şehit olduğu Gezi’nin yıl dönümünü mü kutluyorsunuz?" diye sordu.

'FETÖ' davaları

‘FETÖ’ ile ilgili davalara değinen Erdoğan, "Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum" dedi.

Rabia işareti

Erdoğan, "Rabia işaretinden vazgeçilmeli" diyen Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"Adını anmaktan dahi edep ediyorum. Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti yaparak) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?"

"Gezi'nin yıldönümü mü kutluyorsunuz?"

Erdoğan, Gezi eylemlerinin dördüncü yılı anması için de Kılıçdaroğlu’na yüklenerek "İki polisimizin şehit olduğu Gezi’nin yıl dönümünü mü kutluyorsunuz?" dedi.

Polis, inşaattan düşerek hayatını kaybetmişti

Gezi eylemlerinin dördüncü yıl dönümünde, olaylar sırasında hayatını kaybeden eylemcilerin aileleri ile birlikte HDP ve CHP milletvekilleri İstiklâl Caddesi'nde yürüyüş yapmıştı.

Gezi eylemleri sırasında polis memuru Mustafa Sarı hayatını kaybetmişti. Adana'da eylemler devam ederken alt geçit inşaatından düşerek şehit olan polis memuru Sarı için Gezi Parkı'ndaki ağaçlara asılan cadde isimleri arasında "Komiser Şehit Mustafa Sarı Caddesi" de konulmuştu.