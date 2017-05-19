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Politika

Erdoğan iki kanunu onayladı

Erdoğan, 2 kanunu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

19 Mayıs 2017 23:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7017 ve 7018 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 2 kanunu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7017 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7018 sayılı "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.

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