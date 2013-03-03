Erdoğan: İnsanı öldüreni affetme yetkisini kendimde bulmam

Başbakan Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan’ın İmralı’ya gönderilmesinin isabetli olduğunu söyledi. Genel affa karşı olduğunu belirten Erdoğan, “Bir insanı öldüreni af etme yetkisini ben kendimde bulmam” dedi.



Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bizden önce, terörün Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü 20 yıl boyunca maalesef bu meselenin önüne cesaretle, kararlılıkla en önemlisi de samimiyetle gidilmedi.

10 yıl içinde terör meselesini çözmek için her adım attığımızda karşımıza engeller çıktı. Ne zaman adım atsak, karşımızda duvarlar örüldü. Ne zaman bir girişimde bulunsak, karşımızda hendekler bulundu. Ne zaman harekete geçsek, karşımızda provokasyonlar, tahrikler, sabotajlar bulundu.

Bunların hiçbiri bizi yıldırmadı. Ne önümüze örülen duvarlar, ne kazılan hendekler, ne provokasyonlar, ne sabotajlar bizi yolumuzdan çevirmedi. Biz, 'bu işi inşallah çözeceğiz' dedik.

Abdullah Öcalan’ın İmralı’yla yerleştirilmesi isabetli olmuştur. Avukatlarıyla görüştürmüyoruz. Ailesiyle görüşme yaptırıyoruz.

Bunların da bize ulusal ve uluslararası çerçevede bir şeyler kazandırdığına da inanıyoruz. Buradan eğer bir çıkış olacaksa, biz bu çıkış yolunu şu anda deniyoruz, deneriz ve bundan da yılmayız ve birilerine rağmen de bunu erteleyemeyiz. Buna rağmen de biz bu adımı attıysak bir çözüm yolu olduğu için.

Gazi olabilirsin onunla övün ama onunla istismar etme.

Biz genel af olmayacağını defalarca söyledik. Bir insanı öldüreni af etme yetkisini ben kendimde bulmam. Devletin böyle bir yetkisi yok."