T24 - Başbakan’a yüzde 50 oy yetmedi. MYK’dan oy oranının neden düşük olduğunu ortayan koyan rapor isteyen Erdoğan “Iğdır’dan vekil olmamasına üzüldüm” dedi.



Milliyet'ten Abdullah Karakuş imzalı habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK ve dün gerçekleştirilen MKYK toplantılarında seçimde alınan yüzde 50 oy masaya yatırıldı. Erdoğan’ın “Neden daha fazla oy alamadık, buna yönelik araştırma ve analiz yapılsın” talimatı verdiği öğrenildi. AKP’nin milletvekili çıkaramadığı 3 ilin durumunun ele alındığı dünkü toplantıda Erdoğan’ın, “Iğdır’da niye vekil çıkaramadık? Üzüldüm. Bunun nedenlerini istiyorum” dediği belirtildi.



Toplantıda yeni anayasaya yönelik bir komisyon oluşturulması ve belirlenecek takvime göre, siyasi partiler ile sivil toplum örgütleriyle kademe kademe görüşülmesi kararı alındı. Erdoğan, “Ben de bazı görüşmeler yapacağım” dedi.





Anayasa komisyonu oluşturuluyor



Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde iki gündür yapılan yönetim toplantılarında seçim sonuçları değerlendirildi. AKP yönetimindeki isimler, kendi illerindeki oy oranları ve genel tablo hakkında Erdoğan’a ayrıntılı bilgiler verdi. Erdoğan da seçim sonuçlarının analizinin yapılmasını ve bir rapor olarak kendisine verilmesini istedi. Erdoğan AKP’nin milletvekili çıkaramadığı 3 il olan Tunceli, Hakkâri ve Iğdır ile ilgili ayrı bir çalışma yapılması talimatını da verdi.



Iğdır’da vekil çıkaramamalarına üzüldüğünü belirten Erdoğan’a, kurmayları, kentte Azeri-Kürt nüfusun ağırlıkta olduğunu ve MHP’nin adayının Azeri olduğunu anlattı. Bir çok ilde daha fazla oy alabileceklerini belirten Erdoğan, kurmaylarına, “Neden daha fazla oy alamadık, bu araştırılsın” talimatı da verdi.



Dünkü toplantıda yeni anayasa çalışmalarına yönelik bir komisyon oluşturulması da benimsendi. Bu komisyonun hazırlık yapması ve sonrasında siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle kademe kademe bir araya gelmesi kararı alındı. Erdoğan da yeni anayasa ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, “Ben de bazı görüşmeler yapacağım” dedi.



Toplantıda, hükümet kurma süreciyle ilgili olarak MKYK’dan MYK’ya yetki devri içeren karar da çıkarıldı.





Meclis grup başkanvekilleri yenilenecek



Toplantıda, TBMM’nin gündemi de masaya yatırıldı. AKP Grup Başkanvekilleri seçimlerinin yemin töreni için 24. Dönem Meclis’in açıldığı gün yapılması benimsendi. YSK’nın açıklayacağı takvime göre Meclis’in 28 ya da 29 Haziran’da toplanacağı kaydedilirken, yeni AKP grubunun da aynı gün toplanması ve 5 grup başkanvekilinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Böylece AKP yönetiminde ilk değişiklik grup yönetiminde yaşanacak.





