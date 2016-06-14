Erdoğan iftarda vekillere seslendi: Meclis'in ilk gündemi iç tüzüğün değişmesi olmalıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Bir numara, süratle adımını atmanız gereken Parlamento İç Tüzüğü'nü değiştirmenizdir. Parlamento'nun şu andaki çalışmasına adeta mevcut iç tüzük ilkellik getiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de iftar programında milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Biliyorum ki Meclis gündeminde pek çok önemli konu var. Bunları mutlaka hayata geçirerek Türkiye'nin önünü açmanız, yürüyüşü hızlandırmanız gerekiyor. Bana göre, bir numara, süratle adımını atmanız gereken Parlamento İç Tüzüğü'nü değiştirmenizdir. Çünkü Parlamento'nun şu andaki çalışmasına adeta mevcut iç tüzük ilkellik getiriyor, bu ilkellikten kurtulmamız lazım" dişe konuştu.

"Suriye'nin kuzeyinde bir oluşuma asla müsaade edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelenin süreceğine dikkat çekerek şu şekilde konuştu:

"Terör örgütleriyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz. Devletin teröriste demir yumruğunu, mağdur olan bölge halkına da şefkatli yüzünü gösterecek, tüm önlemleri alarak huzur ve güven ortamını tesis edip, güçlendireceğiz. Suriye sınırlarımızda ülke ve millet olarak geleceğimizi tehdit edecek bir oluşuma, siyasi, diplomatik, askeri tüm imkanlarımızı kullanarak sonuna kadar karşı çıkacağız. Kim olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde böyle bir oluşuma Türkiye olarak asla müsaade edemeyiz."

"AB ile ilişkilerimizi milli çıkarları koruyarak gittiği yere kadar götüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında, "Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi, altını çizerek söylüyorum, onurlu duruşumuzu ve milli çıkarlarımızı koruyarak gittiği yere kadar götüreceğiz. O yerli ve milli duruşumuz asla zedelenmemeli. Türkiye sıradan bir millet değildir, sıradan bir ülke de değildir. Öyle yok '3 binlere kadar bekler.', şudur budur vs. bizim kimse tahammülümüzü test etmesin" şeklinde konuştu.