Erdoğan İdlib saldırısı sonrası milli mücadeleye atıfta bulundu, 'tarihi ders' mesajı verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından 'milli mücadele'ye atıfta bulunduğu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" derken, "Ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır" dedi.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.

"Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır.

"Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.

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