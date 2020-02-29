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Erdoğan İdlib saldırısı sonrası milli mücadeleye atıfta bulundu, 'tarihi ders' mesajı verdi

"Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadele..."

29 Şubat 2020 22:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından 'milli mücadele'ye atıfta bulunduğu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" derken, "Ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır" dedi.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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