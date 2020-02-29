Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde konuştu: Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmazsa ancak arazi olur

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar sıradan topraklar değil, şehit kanlarıyla yoğurulmazsa ancak arazi olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de rejim unsurlarınca TSK güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal’ın cenaze törenine katıldı.



Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde düzenlenen cenazeye şehidin ailesi, yakınları, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, askeri personeller ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

"Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır"

Cenazede halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada, sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Biz şimdi onu ulu makama uğurluyoruz.



Şu anda Suriye’de belki Libya’da belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra de yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır.



Bu topraklar sıradan topraklar değildir. Yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman şühedanın fışkırdığı toprak olur" diye konuştu. (İHA)