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Politika

ERDOĞAN: İDDİANAME HAKKINDA BİLGİM YOK ANKARA (A.A)

11 Temmuz 2011 16:29

-ERDOĞAN: İDDİANAME HAKKINDA BİLGİM YOK   ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında RTÜK üyesi Zahid Akman'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak, ''Şu anda iddianame hakkında hiç bilgim yok. İddianame hakkında da bilgim olmayınca bir şey söylemem uygun olmaz'' dedi. Özel DAP uçağıyla Ankara'ya gelen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin ''CHP'li milletvekillerinin bugün yemin edeceklerine inanıyor musunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Arkadaşlarımı daha dinlemedim. Arkadaşlarımı dinleyeyim, ondan sonra'' yanıtı verdi. Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturması kapsamında tutuklanan RTÜK Üyesi Zahid Akman ile ilgili soruyu ise Erdoğan, ''Şu anda iddianame hakkında hiç bilgim yok. İddianame hakkında da bilgim olmayınca bir şey söylemem uygun olmaz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve diğer ilgililer karşıladı.

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