-ERDOĞAN: ''İDDİALARA SARILMAK ÇAPSIZLIK'' İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin Wikileaks'de yayımlanan iddialarla ilgili tutumunu eleştirerek, ''Meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde tartışmadan, istişare etmeden hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz'' dedi. Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği rektörlerle buluşmada yaptığı konuşmada, Wikileaks'de yayımlanan iddiaların ardından muhalefet partilerinin sergilediği tutumu eleştirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Böyle bir ortamda, meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde tartışmadan, istişare etmeden hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz. Devlet ciddiyetine sahip, vizyonu olan, dış politika diye bir derdi olan hiç kimse özellikle de hiçbir siyasetçi ortaya çıkan iddialara sevinç çığlığıyla sarılıp bunlardan medet ummaz, çare beklemez ve başbakanına 'İsviçre'den bunun belgesini al gel' demez. Olmayan şeyin belgesi olmaz ve hukuktaki tabirle müfteri iddiasını ispatla mükelleftir. Biz, muhalefet de medya da dahil bu ülkenin bütün kurumlarının güçlü bir vizyonla, geniş bir ufukla geleceğe bakmalarını, Türkiye kadar büyük düşünmelerini, bu aziz millet kadar büyük ve itibarlı olmalarını istiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz.''