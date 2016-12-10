Erdoğan: İdam önüme gelirse onaylarım; Batı şöyle diyor, böyle diyor, enterese etmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminden sonra gündeme gelen, AB'nin müzakereleri durdurma noktasında 'kırmız çizgileri' olarak ilan ettikleri idam tartışmalarıyla ilgili olarak "Milletin idam talebine parlamento kararını verir, gelirse onaylarım dedim. Batı şöyle diyor, böyle diyor. Beni enterese etmez" dedi.

Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biliyorsunuz yeni anayasanın çalışmaları var. Bugün yanılmıyorsam hükümet yeni anayasayla ilgili hazırlıkları parlamentoya sunacaklar. Temennim odur ki parlamentodan bu şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla şöyle 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonrada parlamento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. Bütün bunlara hazır mısınız? İnşallah parlamentomuzda buna hazır olduğumuzu sizlere getirmek suretiyle ortaya koyar. Milletimiz için hayrolsun, ülkemiz için hayrolsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Milletin idam talebine parlamento kararını verir, gelirse onaylarım dedim. Batı şöyle diyor, böyle diyor. Beni enterese etmez. Ben burada milletime bakarım. Bizi yıkmak için vurulan darbeler, hamdolsun, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirdi.

15 Temmuz’da millet olarak darbecilere yaşattığımız o büyük mağlubiyet, indirdiğimiz darbe, karşı darbe. Milletin karşı darbesiyle tokatı yediler. Öyle mi? Son 200 yılda çeşitli defalarda yaşanan hesaplaşmanın son perdesiydi.

Türkiye’yi kim kurtarır, nasıl kurtulur sorularına 200 yıldır aradığımız cevabı kati olarak bulduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’yi ancak millet kurtarabilir. Türkiye’yi ancak milletle hareket ederek kurtarabiliriz."

"Geceleri ettikleri beddualar tutmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından engellendiğini ifade ederek, "Bekledikleri desteği elde edemeyen, çünkü Pensilvanya'dan yardım gelmedi. Pensilvanyalı buraya ulaşmadı. Geceleri ettikleri beddualar tutmadı, tam aksine şu topluluğun duaları onları vurdu. Bütün bunlara rağmen devlete teslim olmak yerine damarlarındaki kana dahi karışmış ihanet virüsüne teslim olup milletin kanını döktüler. Fakat ben milletimle iftihar etmeyeyim de kiminle iftihar edeyim. Benim bu milletim İstiklal Marşını o kadar iyi hazzetmiş ki..." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "FETÖ'nün uzun yıllar boyunca milletimizin eğitim hassasiyetini, hayır hasenat, dini, manevi değerlerine saygı hasretlerini istismar ederek bir ur gibi topluma yayıldığını görüyoruz. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet... Bunlar bu. Milletimizin İslam'a ve insanlara yaptıklarını düşündükleri hizmete hürmeten, şahıslarını yönelttiği itibarı yanlış yorumlayan FETÖ'cüler zamanla kerameti kendilerinde görmeye başladılar. Tıpkı kamu kurumlarındaki mensuplarının devlet biziz demeye başlamaları gibi. Bu sapkın yapı bir bütün olarak da millet biziz deme noktasına geldi" dedi.

"İnşallah yeni dönemin başlangıcı olsun"

Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biliyorsunuz yeni anayasanın çalışmaları var. Bugün yanılmıyorsam hükümet yeni anayasayla ilgili hazırlıkları parlamentoya sunacaklar. Temennim odur ki parlamentodan bu şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla şöyle 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonrada parlamento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. Bütün bunlara hazır mısınız? İnşallah parlamentomuzda buna hazır olduğumuzu sizlere getirmek suretiyle ortaya koyar. Milletimiz için hayrolsun, ülkemiz için hayrolsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun" dedi.