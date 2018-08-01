Erdoğan: İdam cezası için atacağımız adım yakındır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönerken PKK’lılarca önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın Sivas'taki cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, 'idam cezası' için yakında önemli adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, "İdam konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Meclis'ten geçerse bunun benim onaylamama gibi bir durumum olamaz. Bununla ilgili adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yapığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğmnuz şehidemiz Nurcan kardeşimize öbür taraftan yavrumuza bu iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin onlar diridiler, ancak siz bilemezsiniz. Yerleri belli. Sevgililer sevgilisi peygamberimize komşular. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz.

"Burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm dünyaya duyurmak istiyorum o da şudur: Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri, hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Tabii bunların inine girdik girmeye devam ediyoruz, devam eceğiz. Peşlerini bırakmak yok. Özellikle son haftlarda son aylarda son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek.

"Birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olarak bunlara yol açıyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. Bu mücadeleyi devam edeceğiz. İdam konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Meclis'ten geçerse bunun benim onaylamama gibi bir durumum olamaz. Bununla ilgili adımlar atacağız.

"Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Bizi parlaçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bunlara yol açıyorsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz, biz bunların peşini bırakmayacağız."