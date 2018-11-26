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"Erdoğan için millet sadece AKP'ye oy verenlerden ibaret"

"Erdoğan'a sormak gerekir"

26 Kasım 2018 10:16

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yeniçağ yazarı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği millet kavramı hakkında değerlendirmede bulundu. Özdağ, "Erdoğan için millet sadece AKP'ye oy verenlerden ibaret" dedi.

Özdağ'ın "Erdoğan'ın millet tanımının kimliksiz olduğunu" söylediği "Milli birlik krizi" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

...Erdoğan, önce  Türkiye'yi Laz, Kürt, Çerkes, Türk diyerek değişik etnik gruplara zihinlerde ayrıştırmış, sonra Alevi-Sunni ekseninde germiştir. Nihayet ülkemiz AKP'li millet ve bu milletten olmayanlar şeklinde düşmanlaştırılamaya çalışılmaktadır. Erdoğan için millet sadece AKP'ye oy verenlerden ibarettir. Üstelik Erdoğan'ın milletinin milli  bir kimliği  de yoktur. Erdoğan tek millet, tek devlet, tek bayrak der ancak bu tek millet  adı olmayan bir millettir. Türk Milleti değildir. Erdoğan'ın Türk kimliksiz, milli  kimliksiz  millet anlayışıdır ki, Andımıza karşı çıkar,  İstiklal Marşı'na sözde sahip çıksa da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif'e küfreden,  İstiklal Harbimizin Yunan ordusunun galibiyeti ile bitmesini arzu eden milli şeref ve haysiyet yoksunu Fesli Mısır Koçanını büyük tarihçi olarak görür. Sadece milli kimlik mi eksiktir iktidarın gözdesi Fesli'de? Hayır, İslami kimliği de yoktur aslında. Doğru dürüst İslam bilinci olan bir adam "Amerikan kuklası olsa da bir halife olsun" diyebilir mi?  Demez de, bunu aslında Erdoğan'a sormak gerekir,  neden bu adamı Cumhurbaşkanlığı masasına davet ettiğini. Özetle, milli kimliksiz millet tanımı Erdoğan 2016 Kirli Referandumu öncesinde otoriter başkanlık rejimine "HAYIR" diyerek parlamenter  demokrasiyi destekleyen Türk Milleti'nin yarıdan fazlasını "terörist", "darbeci" ve "çukur" diye suçlayabilmesine  yol açmıştır. 

 

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