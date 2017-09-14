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Dünya

"Erdoğan, içerideki uzlaşmazlıkları gizlemek için Almanya'yı dış düşman olarak kullanıyor"

Gabriel: Türkiye'ye ekonomik yardımlarımızı azalttık

14 Eylül 2017 14:24

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara ile Berlin arasında devam eden diplomatik krize ilişkin verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, kamuoyunun dikkatini Türkiye içindeki sorunlardan uzaklaştırmak için Almanya'yı 'dış düşman' olarak kullanmakla suçladı.

Nordwest Zeitung gazetesine konuşan Gabriel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içerideki uzlaşmazlıkları gizlemek için Almanya'yı dış düşman olarak kullanıyor" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Gabriel, Erdoğan'ın bu oyununun 'oynamaya değmediğini' belirtti.

Gabriel daha önceki açıklamasında "Ekonomik yardımlarımızı azalttık ve Türkiye'ye yatırımlar konusunda risklere işaret ettik" diyerek Ankara'nın buna da hızlı bir biçimde tepki gösterdiğini belirterek  "Ekonomik baskı etkisini gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya-Türkiye krizi

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginlik birkaç ay önce Almanya'nın, anayasa değişikliği referandumu için Türk bakanlara Almanya'daki Türkiyeli seçmenlerle buluşma izni vermemesi ve ardından Erdoğan'ın Alman yetkililere yaptığı 'Nazi' benzetmesi ile başlamıştı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulunan, aralarında üst rütbeli Türk askerleri ile diplomatların da bulunduğu kamu görevlilerine iltica hakkı tanınması, Berlin ile Ankara arasındaki gerginliği büyütmüştü.

Mayıs ayında Ankara'nın, Alman milletvekillerinin heyetinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesini planlanan tarihten 1 gün önce iptal etmesi de kriz yaratmış, haziran başında Berlin bu adıma üste bulunan askerlerini geri çekerek yanıt vermişti.

Aralarında Die Welt muhabiri Deniz Yücel ve Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivisti Alman vatandaşı Peter Steudtner'ın da olduğu bazı Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmaları sonrası katlanarak devam eden gerginlikte, son olarak Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerle ilgili ülkedeki Türklere seslenmişti.

Erdoğan 'Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşillerin Türkiye'nin düşmanı olduğunu' söylemiş ve Türk kökenli seçmenlere 'Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partileri destekleme' çağrısında bulunmuştu.

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