Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan müzakerelere son vermemizi bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine son vermesini beklediğini savundu. Gabriel, Erdoğan'ın politikalarını 'hayal kırıklığı üzerine kurduğunu' da iddia etti.

Sosyal Demokrat Partili Bakan Gabriel, Berlin’de “Hükümetin Açık Kapı Günü” kapsamında düzenlenen toplantıda seçmenlerin Türkiye’ye ilişkin sorularını yanıtladı.

"Erdoğan güçlü bir kanıt elede etmiş olur"

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik müzakerelerine son verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Gabriel, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu beklediğini savundu. “Bu durumda Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’ye sırtını döndüğüne dair güçlü bir kanıt elde etmiş olur” diyen Gabriel, Erdoğan’ın “Bakın bizi istemiyorlar” diyeceğini öne sürdü.

Türklerin çoğunun Almanya ve Avrupa’ya duydukları sevgi nedeniyle AB konusunda hayal kırıklığına uğradığını savunan Gabriel, Erdoğan’ın Türklerin bu duygusuna hitap ettiğini savundu. Gabriel, “Türkiye ile AB arasında yaklaşık 50 yıl süren ve başarısızlığa uğrayan müzakere sürecinden sonra bu duygu anlaşılabilir. Erdoğan yaptığı propagandayı bu hayal kırıklığı üzerine inşa ediyor” dedi.

"Sorunumuz mevcut hükümetle"

“Türkiye’ye karşı siyaset yapmadıklarını” savunan Dışişleri Bakanı Gabriel, “Türkiye’deki mevcut hükümet ve yarattığı etki ile sorunları” olduğunu söyledi. Erdoğan yüzünden çok sayıda aydının, gazeteci ve bilim insanının vatansız kaldığını söyleyen Gabriel, Almanya’nın bu insanlara elini uzatması, onlarla işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Gabriel, “Erdoğan’ın iç siyasetteki mücadelesini Almanya’ya taşımasını ve insanları biribirine düşürmesini istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller’i “Türkiye düşmanı” olarak nitelendirmiş ve Almanya’daki Türk kökenli seçmene bu partilere oy vermeme çağrısı yapmıştı.