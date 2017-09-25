"Erdoğan, İBB Başkanı'nı tek başına belirleyecek; oylara el koydu"

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda dün Kadir Topbaş’ın istifasından sonra boş kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna kimin geleceği oylandı. Bu amaçla yapılan genel istişare ve değerlendirme toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Topbaş’ın yerine İBB Başkanı olacak ismi Erdoğan tek başına belirleyecek. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda Topbaş’ın yerine geçecek ismi belirlemek için yapılan oylamaya katılan Erdoğan, oyları yanına 3 kişi alarak bir odada saydırdı.

Oylama öncesinde Erdoğan’ın “Belirlenecek aday 2019’a kadar emanetçi olacak. 2019’da durumu tekrar değerlendireceğiz. Eğer başarılı olursa 2019’da da devam ederiz” dediği aktarıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; basına kapalı toplantı çerçevesinde, Topbaş’la parti çatısı altında çalışmaya devam edileceğinin vurgulandığı öğrenildi.

Erdoğan: Yanlışlık oldu

CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ’dan edinilen bilgilere göre toplantıda şunlar yaşandı: Toplantı sırasında ilk önce aday olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın adı geçti. Daha sonra duyumların aksine toplantıda temayül oylaması yapıldı. Oylamaya AKP İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları, İlçe Başkanları, AKP’li Meclis üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 340 kişi katıldı. Oylamaya katılanlar sadece İBB Meclis üyelerinin isimlerinden birini seçti. İBB Meclis üyeleri arasında AKP’li İstanbul ilçe başkanları da yer alıyor. Oylar alt kattaki salon yerine üst kattaki İl Başkanı Odası’nda sayıldı. Sayım sırasında odada sadece iki AKP Genel Başkanı Yardımcısı, AKP İl Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bulundu. Sayımın ardından salona inen Erdoğan’ın İBB Başkan vekili Ahmet Selamet’in de sayımda yer alması gerektiğini ancak bir yanlışlık olduğunu söylediği öğrenildi.

Sonuç açıklanmadı

Sayımın ardından sonuç açıklanmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre İBB Meclisi’nde seçim perşembe günü öğleden sonra gerçekleşecek. AKP’li Meclis üyelerine ise adayın kim olduğu ilk kez İBB Meclis toplantısından önce kendi aralarında yapacakları İBB AKP Grup toplantısında deklara edilecek.

Kadir Topbaş karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.