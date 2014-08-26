Erdoğan hükümeti son atamaları yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, bürokrasideki son atamalarını yaptı. Bakanlar Kurulu'nun dün yaptığı son toplantının ardından, bugün Resmi gazetede, dört büyükelçi ataması ile, Orman Genel Müdürü'nün değiştirilmesine ilişkin kararlar yayınlandı.

AKP MKY'sının, partinin Recep Tayyip Erdoğan sonrası Genel Başkan olarak seçtiği Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmadan hemen önce de, en yakın çalışma arkadaşını, danışmanını Kanada'ya Büyükelçi olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı'nda bir dönem "Bakanlık sözcüsü" görevinde de bulunan Selçuk Ünal, Kanada Büyükelçisi olarak atandı.

İran'a kritik atama

Davutoğlu'ndan bakan olarak son atamalarından birini ise İran'a yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nda İran-Irak'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Tekin de Tahran Büyükelçisi olarak atandı.

Atama kararları çerçevesinde Umman Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı merkeze alınırken, yerine Malezya Büyükelçisi Uğur Doğan getirildi.

Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Mete Yağlı ise Botswana Büyükelçi olarak atandı.

Orman Genel Müdürü değişti

Erdoğan hükümetinin aldığı son atama kararlarından biri de Orman Genel Müdürü'nün değiştirilmesi oldu.

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumharbaşkanı Abdullah Gül'ün onayı ile, Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi bakan danışmanlığına alınırken, yerine yardımcısı İsmail Üzmez atandı