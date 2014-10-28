'Erdoğan HSYK'ya ailesinden birilerini seçti'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HSYK'ya yaptığı atamalarda AKP'li bir belediyeden seçilen asıl üye seçmesini "Erdoğan oraya ailesinden birini değil, ailesinden birini seçti. Hakim seçmedi." şeklinde değerlendirdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi tarafından Esma Sultan Yalı'sında düzenlenen 2014-2015 Sanat Mevsimi etkinliğine katıldı.



Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSYK'ya atadığı AKP Pendik Belediye meclis üyesi avukat Hayriye Şirin Ünsel'e yönelik olarak, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yapılacak atamalarda Özen gösterilmesi lazım. Bu özeni özellikle cumhurbaşkanlığı konumunda olan Kişilerin göstermesi gerekiyor. Oraya seçilecek kişilerin bütün yargıçların vicdanını temsil edeceğini de kimsenin unutmaması gerekiyor. Ama öyle anlaşılıyor ki, Erdoğan oraya ailesinden birilerini seçti. Hakim seçmedi" dedi.