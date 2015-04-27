Erdoğan 'HSYK'nın toplantısı gecikti' dedi, HSYK 2. Daire Başkanı özür diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hidayet Karaca ile tutuklu polisler hakkında tartışma yaratan tahliye kararı veren İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer'in durumunun görüşüldüğü HSYK toplantısının südüğü sırada "HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır" açıklamasında bulundu. HSYK'nın açığa alma kararı sonrasında değerlendirmede bulunan HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz ise “Kamuoyundan özür diliyorum. Araya hafta sonu girmesi nedeniyle kararımız gecikti" diye konuştu.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu çoğu polis 64 kişi hakkındaki tahlye kararı tartışma yaratı.

Tahliye kararının verildiği cumartesi gecesi iki başmüfettiş görevlendiren HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı, HSYK Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında 29 ve 32. İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerine denetim emri çıkarmıştı. Çağlayan’a gidip denetim yetkisini kullanan iki HSYK müfettişi ön raporlarında, yetkisiz şekilde dosyayı görmeden işlem yapan iki hakimin açığa alınmasını teklif ettiler.

İki hâkimin durumunun görüşüldüğü toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Erdoğan "Öncelikle tabi burada yetki kullanımı açısından şu anda kendilerine ait olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle yetki gaspı yapan bir yargı mercii var. HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır. Bunlar 23 Nisan'da bu işi başlattılar. Haftasonu devam ettirdiler. Gece sabaha kadar odasında çalışma yürüten bir hakim, odası da kilitli. Anlaşılmayacak bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Türkiye'de bu işin nerelere geldiğini gördüğümüzde işin tehlikesini görüyoruz" diye konuştu.

HSYK'nın açığa alma kararı sonrasında açıklamada bulunan HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, "“Hiçbir kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Bu mahkemelerin bu kararları verme yetkisi yok. Kamuoyundan özür diliyorum. Araya hafta sonu girmesi nedeniyle kararımız gecikti" ifadelerini kullandı.