-ERDOĞAN: HOŞGÖRÜNÜN BİR İFADESİ İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki Akdamar Kilisesi'nde ayin yapılmasıyla ilgili olarak, ''Bu aslında bizim dünyaya bakışımızın bir ifadesi.Türkün hoşgörüsünün bir ifadesidir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kuruluşu Anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, Erdoğan, Türk dilini konuşan ülkeler arasında yıllardır gerçekleştirilen bu organizasyonu daha da güçlendirerek geleceğe taşıma gayreti içinde olacaklarını söyledi. Erdoğan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da bu toplantıya katıldığını belirterek, ''Temennimiz odur ki gelecek nesilleri çok daha farklı bir şekilde, gerçekten Türkçeyi kendi aramızda konuşabilir hale getirebilmektir. Biraz açık konuşmayı severim. Aramızda farklı dilde değil Türkçe konuşarak bu işi başarmak durumundayız diye düşünüyorum. Bunun hasreti, özlemi içerisindeyim. İlham Aliyev ile de bunu başarmak zorunda olduğumuzu konuştuk. Temenni ederim ki bunun sadece lafını yapmayız, bunu başarırız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Akdamar Kilisesi'nde ayin yapılmasıyla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: ''Bu aslında bizim dünyaya bakışımızın bir ifadesi yani kendi ülkelerinde, kendi dünyalarında onlar bize nasıl bakıyor, biz nasıl bakıyoruz? Ülkemizde Ermeni vatandaşlarımız var. Bizim onların dini abidelerine bakışımız, mabetlerine bakışımız nasıl, onların bakışı nasıl, bunu ortaya koyalım istedik. Ve bizim iktidarımıza kadar böyle bir şey yoktu. İlk defa bunu ele aldık. Burayı restore ettik. Restore ettikten sonra da yılda bir kez burada bir ayin yapılmasına müsaade ettik. Tıpkı Trabzon'da Sümela Manastırı'nda müsaade edildiği gibi. Bu aslında Türkün hoşgörüsünün bir ifadesidir. Bu hoşgörüyü bizim diğer inanç mensuplarından, dünyanın değişik yerlerinden beklemek de hakkımızdır. Temenni ediyoruz ki onlar da aynı anlayışı, aynı hoşgörüyü, aynı yaklaşımı bize gösterir ve bu yaptıklarımız karşılıksız kalmaz diye düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Bizde bir söz var, 'At denize, balık bilmezse halik bilir', mesele o, şimdi yaptık, bu konudaki hoşgörümüzü gösterdik. Temenni ederim ki onlar da bunu anlarlar.'' -AZERBAYCAN İLE VİZELERİN KALDIRILMASI- Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin vizelerin kaldırılması konusunu hatırlatarak, Türkiye ile Azerbaycan arasında vizelerin ne zaman kaldırılacağını sorması üzerine gülerek, ''Bizden yana sorun yok ama kardeşim bu işi kısa zamanda halledecek inşallah. Hiç endişe etmeyin'' dedi. Erdoğan, soruyu yanıtladıktan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le kucaklaştı.