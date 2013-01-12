Erdoğan: Hollande, teröristlerle ne görüştüğünü dünyaya açıklamalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa Devlet Başkanı bu terör örgütü mensuplarıyla neden görüştüğünü, ne görüştüğünü hangi tasarım dahilinde bu teröristlerle iletişim halinde olduğunu da derhal Fransız, Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklamalıdır. Terör örgütü pak bir örgüt müdür? Örgüt içinde genç nice çocuk kurşuna dizildi. Cesetleri mezarları bile annelerinden saklandı. Bunların hepsi bizim belgelerimizde mensup. Sakine Cansız’ın nişanlısı örgüt tarafından infaz edilmiştir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Paris'teki suikastlerle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Fransa, bu olayı derhal aydınlatmalıdır. Ayrıca, Fransa Devlet Başkanı bu terör örgütü mensuplarıyla neden görüştüğünü, ne görüştüğünü hangi tasarım dahilinde bu teröristlerle iletişim halinde olduğunu da derhal Fransız, Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

Erdoğan, "Geçmişteki iyi niyetli girişimlerin nasıl provoke edildiği, sabote edildiğini iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür vakalar yaşanabilir. Her ne olursa olsun yılmadan kardeşlik için mücadele devam edeceğiz. Önceki gün Paris'te gerçekleşen suikast bu süreci sabote etmeye yönelik girişim olabilir. Örgüt içi hesaplaşmada da olabilir. Biz Fransız devletinden bu olayı derhal aydınlatmasını, suçluları bulmasını bekliyoruz. Terör örgütünün kurucuları arasında yer alan, interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar var bunların içinde" diye konuştu.



'Bugüne kadar hiç mi bu infazları yapmadı'



Saldırıda öldürülen Sakine Cansız'ın 2007'de Almanya’da gözaltına alınıp yakalanmasına rağmen iade taleplerinin kabul görmediğini aktaran Erdoğan şunları söyledi:

"En son 5 kasım 2012’de Fransa Interpol'üne bir mesaj gönderdik ve bu teröristin Paris’te olduğunu bildirdik. Ne yazık ki Fransa hiçbir adım atmadı. Tekrar ediyorum. Fransa bu olayı derhal aydınlatmalıdır.

Ayrıca Fransa Devlet Başkanı bu terör örgütü mensuplarıyla neden görüştüğünü, ne görüştüğünü, hangi tasarım dahilinde bu teröristlerle iletişim halinde olduğunu derhal, Fransız, Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklamalıdır.

Terör örgütü pak bir örgüt müdür? Örgüt içinde genç nice çocuk kurşuna dizildi. Cesetleri mezarları bile annelerinden saklandı. Bunların hepsi bizim belgelerimizde mensup. Sakine Cansız’ın nişanlısı örgüt tarafından infaz edilmiştir.

Aziz milletimize ölümlerin durması sevincini yaşatacağız. Şehitlerimizin hatırasına asla halel getirmeyiz. Bizim değerlerimiz neye müsaadede ediyorsa o çerçeve içinde adımımızı atarız."



Fransa devlet başkanına tepki



Başbakan Erdoğan, "AB'nin terör örgütü ilan ettiği örgütlerin mensupları ve kırmızı bültenle araran insanlar sizinle nasıl düzenli olarak görüşür. Bu nasıl bir ziyarettir?

Biz işi kovalıyoruz. Neticeyi şöyle veya böyle alarız. Belki alamayız, bilemem. Biz yasaların bize tandığı haklar ne ise bu haklarla bu işi kavalıyoruz. 2007'de Sakin Cansız Almanya'da gözaltına alındı. İade talebine rağmen serbest bırakıldı. En son 5 Kasım 2012'de Fransa İnterpolüne mesaj gönderdik. Bu teröristin Paris'te olduğunu bildirdik. Ne yazık ki, Fransa hiçbir adım atmadı.

Fransa bu olayı derhal aydınlatmalıdır. Fransa Devlet Başkanı, bu terör örgütü üyeleri ile neden görüştüğünü, ne görüştüğünü, hangi tasarım dahilinde bu teröristlerle iletişim halinde olduğunu Fransız, Türkiye ve Dünya kamuoyuna açıklamalıdır. Bu süreçte herkes soğukkanlı, sağduyulu olacak.

Açıklama yaparken herkes sürecin hassasiyetini gözeterek açıklama yapacak. Bakıyorsunuz bölücü terör örgütünün uzantısı siyasi parti, ilk anda devleti suçlamaya başlıyor. Örgüt içi hesaplaşma olacağı ihtimalini reddediyor. Niye? Ucu kendilerine dokunacak. Sorumsuzca hükümeti, devleti itham ettiler.