Erdoğan: Hollanda'yı Srebrenitsa katliamından tanırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara'da yaptığı konuşmada, iki Türk bakanın referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Hollanda'yı ve bu ülkeye destek veren Almanya'yı eleştirdi.

"Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnakı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz.

"Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır."

Hollanda'yı "bir kaç oy için insani değerleri ayaklar altına almakla" suçlayan Erdoğan, bu ülkenin en büyük zararı Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne verdiğini söyledi.

"Özürle bu iş geçiştirilemez" diyen Erdoğan, "Dün Bakanlar Kurulumuzdaki adımlara sıra adımlarla devam edilecek" ifadesini kullandı.

Konuşmasında "Devletlerarası tüm sözleşmeler, AB kriterleri Hollanda yönetimi tarafından ayaklar altına alınmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerini de "Hollanda'nın bu haydutluğuna sahip çıkmakla" suçladı.

Erdoğan "Çıkmış Almanya Şansölyesi 'Hollanda'nın yanındayım' diyor. Senin ondan farkın olmadığını biliyoruz. O da atları itleriyle saldırıyor. Farklı değil, aynısınız" dedi.

Hollanda Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın uçağının inişlerine izin vermemişti.

Kaya, iniş izninin iptal edilmesinin ardından karayoluyla Hollanda'ya geçmişti.

Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmek isteyen Kaya'ya Hollanda polisi izin vermemiş ve Türk bakan sınır dışı edilmişti.

Hollanda, Türkiye'nin özür talebini kabul etmemiş ve yaşanan kriz nedeniyle Ankara'yı suçlamıştı.

Bakanlar Kurulu dün Hollandalı diplomatların resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelmelerini engelleme ve üst düzey ilişkileri askıya alma kararı almıştı.

Şu an izinli olan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Alınan kararlar kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak diplomatik uçuşlara da yasak getirildi.