Erdoğan, Hollanda'daki polis müdahalesinde yaralanan Hüseyin Kurt ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için düzenlenen protesto esnasında bir polis köpeği tarafından ısırılan Hüseyin Kurt'u kabul etti.

Erdoğan bugün Külliye'de muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ardından Erdoğan Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan ve polisin müdahalesi sırasında polis köpeği tarafından ısırılan, boyun omurunda ve belinde kırığı bulunan Hüseyin Kurt ile görüştü.

Tedavi için İstanbul'a gelen Kurt, ilk kez Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılmadı.