Erdoğan: Hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan hurafeci cahillere, soytarılara kalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ' ile mücadele konusuna değinerek, " FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açıkça söylemeliyiz. FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açıkça söylemeliyiz. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gereken bir durumdur" dedi.

Erdoğan, "Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'ndaki açıklamaları şöyle:

- FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açıkça söylemeliyiz. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin farkına varılamaması, hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gereken bir durumdur.

- FETÖ habis bir urdur. Örgüt 40 sene içerisinde en güçlü desteği 12 Eylül darbe ile 28 Şubat faillerinden görmüştür.

- Devletin kapılarının millete kapandığı bu iki karanlık dönem FETÖ'ye arayıp da bulamadığı fırtsatı vermişti.

- Bu zat kendisinin peşine takılanlara imam hatipleri tavsiye etmiş midir? Bunların hesabı başkaydı.

- FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ancak biz de geç kaldık ve bu geç kalışın bedelini ödedik.

- Sözde Adalet Yürüyüşleri'yle örgütün propagandasını yaptılar.

- Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 7 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'nün can damarını kestik, kesiyoruz. Tüm bu çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz.

- Halkımız kapısını en çok mahallenin imamına açar. Bu böyledir.

- Bizim hocalarımız instiyatif almadığı zaman hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor.