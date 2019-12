-ERDOĞAN: HİZMETKAR OLMAYA GELDİK FETHİYE (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halkın kendilerini en son yüzde 47 ile iktidar yaptığını belirterek, ''İnanıyorum ki Haziranda inşallah yeni bir anayasayı kurmak üzere, yeni bir anayasayı inşa etmek üzere daha ileri demokrasi için, özgürlükler için yeni bir anayasa... Bunu siz yapacaksınız siz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, partilerini muhafazakar demokrat parti olarak kurduklarını, halkla yola çıktıklarını ve halkın kendilerini en son yüzde 47 ile iktidar yaptığını anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''ölçüsüz, nezaketsiz biçimde hükümeti eleştirdiğini'' belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ne diyor biliyor musunuz 'Padişah mısın kardeşim sen? Bu yetkiyi nereden alıyorsun?' diyor. Halbuki her zaman bu fakirin söylediği biz efendi olmaya gelmedik hizmetkar olmaya geldik diyoruz. Ben hizmetkarım, milletimin hizmetkarıyım. Her zaman söylediğim şu, 'eninde sonunda hepimiz öleceğiz' İki metreküp bir yer açacaklar bize, çukur, o çukura gömecekler. Hoca Efendi geldiği zaman 'Başbakan niyetine' demiyecek, 'Cumhurbaşkanı niyetine' demeyecek, 'Bakan niyetine' demeyecek, 'Milletvekili niyetine' demiyecek. Ne diyecek? 'Er kişi niyetine' diyecek. 'Hatun kişi niyetine' diyecek ve bizi oraya gömecekler, gidecekler. Peki önemli olan ne? Bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmişsen, bu millete hizmetkar olabilmişsen, 'bizim bir zamanlar bir başbakanımız vardı. Allah ondan razı olsun' dedirtebiliyorsan ne ala. Mesele bu. Gerisi hep laf-ı güzaf. İşte biz bunun için bu yoldayız, onun için dağ, taş demeden yürüyoruz.'' Kılıçdaroğlu'nun RTÜK Yasa Tasarı ile ilgili eleştirilerine işaret eden Erdoğan, eleştiri konusu edilen maddenin 1994 yılında, SHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde yasaya konulduğunu, CHP'nin o zamanki adının SHP olduğunu belirtti. Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı'nın bundan haberi yok. O maddenin asıl mimarının kendi partisi olduğundan haberi yok, bilgisi yok. Güya secaat arz edecek ama aslında sirkatini söylüyor. İşte bütün itirafları, bütün ithamları bu şekilde. Çamur at, tutmasa da izi kalır. Bunların tek derdi bu'' diye konuştu. Konuşmasında ekonomiye de değinen Erdoğan, milli geliri yaklaşık 3 kat arttırdıklarını, daha da artıracaklarını söyledi. İhracatın 36 milyar dolardan 114 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, ''Dünya geriliyor, biz ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ihracatımızı 500 milyar dolar üzerine çıkaracağız'' dedi. Eğitim alanında yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, ülkeye 8 yılda 160 bin derslik kazandırdıklarını, üniversitesiz il kalmadığını belirtti. Modern dünya neyi yapıyorsa onu yapacaklarını belirten Erdoğan, TOKİ eliyle Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar yayılan 470 bin konutun inşasına başladıklarını söyledi. Dünyada Türkiye'nin itibarını artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Bölgemizde Türkiye'nin gücüne güç kattık. Saygınlığına saygınlık kattık. Artık dünyada gündemi belirleyen bir Türkiye yok. Gündem belirleyen bir Türkiye var. Türkiye'nin pasaportu artık sınırlarda itibar görüyor, vizeleri kaldırıyoruz. Türkiye'nin parası artık piyasalarda değer görüyor'' dedi. ''Son günlerde ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Hiç kulak asmayın'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bunlar ne derse desin, biz sanatı biliriz. Biz sanat eserini biliriz ve neye değer verileceğini çok iyi biliriz. Ama biz tarihe gölge düşürme gayreti içinde olanlara da göz yummayız ve Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu'nun vermiş olduğu kararı da uygularız, yapılan budur. Değerli kardeşlerim, şimdi Kars'taki olayda inanın, şu anda bir kamuoyu araştırması yapın, Kars'ın kahir ekseriyeti bu işe isyan ediyor. Kaldı ki biz bir şey söylüyoruz, bizim derdimiz, değerli kardeşlerim, böyle bir eserin çevreyle uyumudur. Nerede yapıldığıdır, şimdi orada bütün vakıf eserler varken, bütün tarihi tabyalar varken, orada bir mücadele verilmiş ve siz kalkar da onun üzerine, onlara gölge olacak şekilde böyle bir eseri yapmaya kalkarsanız zaten Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu da buna müsaade etmemiş, burada uygun değildir, yıkılmasını söylemiş. Bakın aynı şekilde Çanakkale'de Çanakkale Abidesi var, devasa bir eser, yıkılıyordu, deprem tehdidiyle. Bize haber geldi, biz kalktık, hemen tedbirlerimizi aldık, güçlendirdik ve bu eser yaşıyor. Niye? Bitmiş, hakkında böyle bir karar da yok ve orada tüm çevreyi de düzenleyerek onu da güçlendirmek suretiyle yaşattık, yaşatıyoruz. Yani şahsımı ve iktidarımı sanat düşmanı olarak göstermek isteyenlerin bu ülkede sanat adına ne yaptıklarına dikkat edin. Olay budur. Bunlar, bunlar, derdi sanat değil, bu eserleri kimler yapıyor dertleri bu. AK Parti iktidarı yapıyor ya, bu bunları rahatsız ediyor. Sıkıntıları bu. Değerli kardeşlerim, kervan yoluna devam ediyor, bu kervan yoluna devam ediyor. Bu millet kervanıdır ve biz aynen devam edeceğiz.''