Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında bir kez daha ana muhalefet partisi CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. "Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır'da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar" diyen Erdoğan, "Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir" dedi.

"Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzün üzüme baka baka kararır misali, bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir" diyen Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır" diye konuştu.

"Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici; bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi" diyen Erdoğan, 2023 seçimlerine de değinerek, "2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacak" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim yolumuz şehitlerin gazilerin kalbi ülkesi için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor bilakis sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz hiçbir zaman muhalefete göre tavır alan muhalefetin kifayetsizliğinden medet uman bir parti olmadık. Kuruluşumuzdan itibaren hep kendimizle yarıştık."

"Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan dönmedik. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden imkanlarımızı seferber ederek insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. 83 milyonun her birine mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Bölen değil, birleştire; kutuplaştıran değil, kucaklaştıran, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir parti olduk. Milletimiz AK Parti ile 24 saat kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, sıkıntılarına çözüm olan farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanlarımız belediyelerden iktidara kadar devletin her türlü kademesinde her türlü meselesiyle ilgilenen gayretli bir kadroyla tanıştı. Millete tepeden bakan, milleti hakir gören gerici yobaz takunyalı diyerek sürekli insanımızı aşağılayan jakobenizm yerini insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket eden yepyeni bir tasavvura bıraktı."

"Ak Parti'nin bu eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milletle gönül bağı kurmak bütün bunlar yerine affedersiniz stokholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına makarnacı dediler, mülteci, yobaz, takunyalı, göbeğini kaşıyan adam dediler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olarak serzenişiyle içlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar. Bunlar da işe yaramayınca her hafta CHP genel başkanının yaptığı gibi muhtarından emeklisine toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır'da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'de muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir. CHP genel başkanı bu tükenmişlikle yüzleşmek varken akla hayale gelmedik iftiralarla AKP parti ve Cumhur İttifakı'na saldırmaktadır.

Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzün üzüme baka baka kararır misali, bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır."