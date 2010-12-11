-ERDOĞAN: ''HİÇBİR TEHDİDE EYVALLAH DEMEDİK'' MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl boyunca Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Türkiye'nin sorunlarına el attıkça, birilerinin bunu engellemek için vargücüyle üzerlerine geldiklerini belirterek, ''Doğu'da, Güneydoğu'da terör üzerimize geldi. Batı'da çeteler üzerimize geldi, mafya üzerimize geldi. Bize, sorunları çözmeyin dediler. Hiçbir tehdide eyvallah demedik'' dedi. Erdoğan, Karayolları Parkı'nda düzenlenen 78 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mardin'in 12 Eylülde kendisinden bekleneni yaptığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Mardin'in 12 Eylülde değişime, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ''evet'' dediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Mardin, 12 Eylülde, güçlü Türkiye'ye, büyük Türkiye'ye, kardeşliğe, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe 'evet' dedi. Mardin bizi mahcup etmedi, Allah'ın izniyle bizler de 8 yıl boyunca olduğu gibi, bundan sonra da Mardin'e mahcup olmayacağız. Bölgedeki illerimizde olduğu gibi, Mardin'de de baskıyla, tehditle, terörle, insanların sandığa gitmesi ve oy kullanması engellenmek istendi. Katılım oranı yüzde 43. Burada da insanların hür iradesine ipotek koymak isteyenler oldu. Mardin'de oy vermeye gidenlerin oranı daha yüksek olsaydı ben inanıyorum ki, 'evet' oylarının oranı da daha yüksek olacak, eminim ki, Mardin 'evet' oranıyla Türkiye rekorunu kıracaktı. İşte bundan korktular. Değişimden korktular, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden çekindiler. Bu topraklarda kardeşliğimizin, bu topraklarda birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesinden nasıl korkuyorlarsa bu topraklara huzurun, istikrarın, demokrasinin, değişimin hakim olmasından da işte o derece korkuyor, çekiniyorlar. Onlar istemese de, onlar hazzetmese de, onlar dirense de bu topraklara Allah'ın izniyle huzur hakim oluyor, istikrar hakim oluyor, refah, kardeşlik hakim oluyor. Birileri bu gelişimi, değişimi engellemek için ellerinden geleni yapsa da bölgenin çehresi değişiyor. İşte havaalanından buraya kadar... Buradan yolumuza devam edelim. 5 sene, 10 sene önce bu yolların hali neydi, bu gün ne oldu? 78 tesisin açılışını yapıyoruz, dile kolay 78 tesisin açılışı.'' -''DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ASLA ŞAŞMADIK''- İllerin çehresinin, Mardin'in çehresinin değiştiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: ''Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum sevgili Mardinliler. 8 yıl boyunca biz Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Türkiye'nin sorunlarına el attıkça, birileri bunu engellemek için vargücüyle üzerimize geldi. Doğu'da, Güneydoğu'da terör üzerimize geldi. Batı'da çeteler üzerimize geldi, mafya üzerimize geldi. Bize, sorunları çözmeyin dediler. Bize, Türkiye'yi kalkındırmayın dediler. Bize, demokrasinin standartlarını yükseltmeyin dediler. Yol yapmayın, okul yapmayın, hastaneler açmayın, konut inşa etmeyin dediler. Demokratik hakları sakın ha vermeyin, kültürel hakları teslim etmeyin dediler. Burada iş makinelerini yaktılar, mühendisleri kaçırdılar, sabotajlar yaptılar, istikrarı, huzuru hedef aldılar. Öbür tarafta hukuksuzlukla üzerimize geldiler, hukuku zorlayarak üzerimize geldiler, çirkin kampanyalarla, kirli senaryolarla bizi engellemek istediler. Milletimizi ürküttüler, ürkütmek istediler. İnsanlar ana dilini konuşursa, bir anne oğluyla, bir anne kızıyla Kürtçe konuşursa ülke bölünür dediler. Kürtçe, Arapça yayın yapan televizyon birliğimizi, bütünlüğümüzü zedeler dediler. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, sizlerin hayır dualarıyla hiçbir tehdide eyvallah demedik. Hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya, hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmedik. Asla ve asla geri adım atmadık, doğru bildiğimiz yoldan asla şaşmadık. Değişimi engellemek isteyenlerin oyunlarına gelmedik. Milli birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü engellemek isteyenlere prim vermedik. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız dedik.''