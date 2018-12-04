Erdoğan: Hiçbir baskı, Venezuela halkının iradesine pranga vuramaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da ‘FETÖ’ ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfı’na devredildiğini bildirdi.

"Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız ettiğini biliyorum. Hiçbir baskı, Venezuela halkının iradesine pranga vuramaz" diyen Erdoğan, "Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu." ifdelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu günkü ziyaretimle artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.

Venezuela'yı Latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor.

İlişkilerimizi kazan-kazan ilkesi üzerine inşa ettik.

2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor.

Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu.

Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız ettiğini biliyorum. Hiçbir baskı, Venezuela halkının iradesine pranga vuramaz!

Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum.

Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır.

Erdoğan, Venezuela'da ‘FETÖ’ ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfı’na devredildiğini bildirdi.