Başbakan Tayyip Erdoğan, "Her zaman yaşatma siyasetini savunduk. Biz her zaman yaşatmanın siyasetini savunduk. Faili meçhullere biz son verdik. İşkenceye sıfır tolerans dedik. İnsana insan gibi muamele edilmesini 81 vilayete hakim kıldık. Çözüm süreci için mücadele ederek, bedenimizi ortaya koyarak gençleri yaşatmak için mücadele verdik" dedi.

Başbakan Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmit otoyolu İzmit Körfez Köprüsü Keson Batırma Töreni’nde konuştu.

Onda yalan, takiye, iftira, fitne, fesat var. Biz 12 yıl önce 15 bin km bölünmüş yol yapacağımız dediğimizde buna ihtimal vermeyenler vardı. Niye? Çünkü bizden önceki 79 seneye bakıyorlardı. 79 senede 6 bin km bölünmüş yol yapılmıştı.

Dağları delerek 122 tünel inşa ettik. Bunlar öyle sıradan kişilerin yapacağı iş değil. İş bilenin, kılıç kuşananın. Biz Fatih’in torunlarıyız. O karadan gemileri yürüttü, biz de denizin altından Marmaray’ı geçirdik. Yeri geldi karşımıza yargı engelleri, çeteler, siyasete yönelik engeller çıktı. Dik durarak o engelleri aştık.

Sizi Allah için seviyoruz

Hayırlı niyetlerle çıktığımız yolda karşımıza çıkan şerleri de aşıyor milletimizi hizmetle buluşturuyoruz. Siyasetimiz gerilim, kamplaşma, ayrıştırma siyaseti değil. Sizi Allah için, yaradandan ötürü seviyoruz.

Ne Türk’ü Türk olduğu için Ne Kürt’ü Kürt olduğu için değil beni yaradan allah sizleri de yarattığı için seviyoruz. Biz 77 milyonu kucaklıyoruz.

Her zaman yaşatma siyasetini savunduk. Biz her zaman yaşatmanın siyasetini savunduk. Faili meçhullere biz son verdik. İşkenceye sıfır tolerans dedik. İnsana insan gibi muamele edilmesini 81 vilayete hakim kıldık. Çözüm süreci için mücadele ederek, bedenimizi ortaya koyarak gençleri yaşatmak için mücadele verdik.

Yeni gerilimlere, yeni ölümlere asla tahammüle demeyiz. Sokakların çatışma alanına dönmesine asla tahammüle demeyiz.

Genel başkanlara sorumluluk çağrısı yapıyoruz

Sandıktan ümidini kesenlerin sokaklarda medet aradığını görüyoruz. Bir kez daha herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum. Siyasi partilerin Genel başkanlara sorumluluk çağrısı yapıyoruz. Kışkırtıcı dil ve üsluptan uzak durmalarını istiyorum. Medyanın çatışmayı körükleyici sorumsuz dili terk etmesini diliyorum.

Ak Parti gençliği çatışmanın gençliği değildir

Gençlerimizin sokaklara molotofla, döner bıçaklarıyla salıverilmesini doğru bulmuyoruz. Ak Parti gençliğinin elinde kalem, kitap, tablet bilgisayarı görürsünüz

AK Parti’nin gençliği çatışmanın, kavganın gençliği değildir.

İş dünyasının huzurunu zedeleyecek bu tür tahriklerden uzak durmasını temenni ediyorum.

Bunlardan bir şey olmaz

Bu adamların hangisinin bu tür eserler yaptığını gördünüz. 1. Ve 2. Köprüye karşı çıktılar. Şimdi 3. Köprüyü yapıyoruz Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Ona da karşı çıkıyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Hizmete hizmete kimlik siyasetine değil, ideolojiye değil, hizmete… Türkiye’yi hizmetler büyütecek.

Çözüm süreci sabotajlara rağmen kararlı bir şekilde ilerliyor. Huzur, kardeşlik, refah artıyor. Bunu bozmaya yönelik her saldırı vatana ihanettir.

Perde gerisine saklanıp namertçe saldıranlar var

Yurtdışından Türkiye’yi karıştırmaya çalışanlar var. Perde gerisine saklanıp namertçe saldıranlar var. İsmini, yüzünü saklayıp ortaya montajlar atıp Türkiye’de huzur ve istikrarı bozmaya çalışanlar var.

Partiler bu saldırılara sahip çıkmamalı

Bu saldırılara siyasi partiler sahip çıkmamalı, medya çanak tutmamalı, iş dünyası prim vermemeli. Türkiye’de istikamet verecek olan sadece millet ve sandıktır. Bu saldırıları yapanlar 2 hafta sonra çok büyük mahcubiyet yaşayacaklar.