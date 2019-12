-ERDOĞAN: ''HER YERDE ARANACAKLAR'' ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle yapılan tahliyeleri, yargı kararlarını ve daha sonra tahliye edilenlerin tutuklanmasına ilişkin yargı kararlarını takip ettiklerini, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin tutuklama kararı çıkartılan kişileri aramaya her yerde devam edeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 3 bin maddeye ulaşan birçok kanunun kabul edilmesine'' ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu hafta gerçekten öyle zannediyorum ki, parlamentomuzun Cumhuriyet tarihimizdeki farklı bir özveriyi ortaya koyduğu bir hafta olmuştur. Tabii bir yerde bu iktidarlar için özlenen bir tablodur. Milletçe özlenen bir tablodur. Temennimiz odur ki, bunun genellikle böyle yürümesidir. Zira 50 yıla yakın bir süredir değiştirilemeyen kanunlar bu hafta içerisinde süratle değiştirilmiştir. Gerek anamuhalefet olsun, gerek muhalefet olsun, grup başkan ve başkanvekilleri olarak bir birlikteliği benimsemiş olmaları, iktidarlara burada güzel bir dayanışma göstermiş olmaları, hakikaten geçmiş ve gelecek için de yapılacak değerlendirmelerde ne kadar istersek verimli olabiliyoruz, bu bakımdan önem arz eden bir tablodur. TBMM Başkanına, tüm genel başkanlarımıza ve grup başkanvekillerine, tüm milletvekillerimize, aynı zamanda bu sürece katkısı olan sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyorum.'' 2 bin 720 maddenin görüşülerek Mecliste kanunlaştığını belirten Erdoğan, ''Bunların içerisinde Türk Borçlar Kanunu var. Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun var. Onun yanında Hukuk Muhakemeleri Kanunu var. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu var, bunun yanında Türk Ticaret Kanunu yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun var ve bir de Tebligat Kanunu var. Madde itibarıyla 2720 madde... Ben bundan sonraki süreçte de, buna benzer, ülkemizin, milletimizin ortak menfaatlerinin olduğu bu tür yasalarda bir özveri içerisinde çalışırsak, açık söylüyorum Türkiye 21. yüzyıla, fazla ilerilere gitmeye gerek yok, Cumhuriyetimizin 100. yılına dünyanın ilk 10 ülkesi arasında girer. Ben bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de geç saatlere kadar uykusuz kaldınız. Ülkemiz için çıkarılan bu yasalar hayırlı olsun'' diye konuştu. -YAKALAMA KARARI- Erdoğan, ''CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle yapılan tahliyelerle'' ilgili soruya ise ''Konuyla ilgili olarak tutukluluk sürelerinin noktalanması konusunda yargının verdiği karar ve dışarı çıkmaları, ama dışarı çıkarıldıktan sonra şimdi verilen karar ve bu süreçte de tabii ki, İçişleri Bakanlığımız, tüm güvenlik güçlerimiz bütün gayretlerini göstererek aramaya her yerde devam edecekler. Temenni ediyorum ki, kısa zamanda yakalanmaları ve tekrar yargıya teslim edilmeleridir'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Lübnan'da siyasi istikrar ve hükümetin kurulması için Sayın Hariri ile yaptığınız görüşmede ne gibi çözüm önerileriniz oldu? Konferans toplanması gündemde mi'' sorusu üzerine Erdoğan, şu anda geniş bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu çalışma sürecinin içerisinde önceliklerimiz var. Önceliklerimizin ilk adımı bugün yapacağımız telefon görüşmeleridir. Bugün gerek Katar gerek İran, bu iki ülkeyle görüşmeler yapacağız. Hafta içinde veya bu görüşmelere göre, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Lübnan ve Mısır'ın katılacağı bir dizi toplantı başlatmayı düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bugün Sayın Sarkozy'den bir telefon geleceği söylendi. Henüz daha bu telefon gelmedi. Sayın Sarkozy ile de bir görüşme yapacağız. Sayın Hariri biliyorsunuz Amerika dönüşü Paris'e uğradı, oradan buraya geldiler. Kendisi de arayacak, dedi. Bu görüşmeden sonra da süratle atılması gereken adımlar var. Çünkü Lübnan'da, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın oradaki gruplarla görüşmeleri olacak, temennimiz odur ki, Lübnan'daki bu boşluk uzamasın, kısa zamanda Lübnan tekrar normale dönsün.'' Erdoğan, ''Yargıtay Başkanı ile bir araya gelmeniz söz konusu olur mu'' sorusuna da ''Yargıtaydan böyle bir talep gelirse niye görüşmeyelim, görüşürüz tabii'' yanıtını verdi.