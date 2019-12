-ERDOĞAN: HER TÜRLÜ HUKUK DIŞI ÖRGÜTLENMEYLE, MÜCADELE EDİYORUZ ELAZIĞ (A.A) - 24.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri sinsi senaryolar yazarken, milletin iradesini gasp etmek için kirli ilişkiler içine girerken, biz çetelerle, mafyayla, her türlü, hukuk dışı örgütlenmeyle, şu boynumuzu asla bükmeden, asla geri adım atmadan mücadele ediyoruz'' dedi. Erdoğan, Elazığ PTT Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, ''Gaggoş, ağabey, kardeş demektir. Kendini bilen, yiğit delikanlı demektir. Adı aziz, toprağı aziz, insanı aziz, Elazığı'ın tüm gaggoşlarını muhabbetle selamlıyorum'' sözleriyle başladı. AK Parti'nin hamurunu milletin yoğurduğunu ve milletin partisi olduğunu belirten Erdoğan, 7,5 yıldır, içerde dışarda, 81 vilayette, dünyanın her köşesinde, Türkiye'nin zenginliğini, milletin hakkını ve hukukunu muhafaza etmek ve onu daha da yüceltmek için mücadele verdiklerini söyledi. ''Siz bize destek verdiniz. Siz bu harekete umut verdiniz. Siz bizden hayır dualarınızı eksik etmediniz'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz de size mahcup olmamak için, sizin karşınızda başımızı öne eğmemek için gece demeden, gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz. Lütfet dikkat edin, birileri tam 7.5 yıldır laf üretirken, biz 81 vilayette eser üretiyoruz. Birileri sürekli iftira üretirken, yalan üretirken, çamur üretirken, hakaret yaparken, biz Türkiye'nin 781 bin kilometre karesinden hizmet üretiyoruz. Birileri sinsi senaryolar yazarken, milletin iradesini gasp etmek için kirli ilişkiler içine girerken, biz çetelerle, mafyayla, her türlü, hukuk dışı örgütlenmeyle, şu boynumuzu asla bükmeden, asla geri adım atmadan mücadele ediyoruz. Çünkü siz bize bir yetki verdiniz. Siz bize emanet verdiniz. Milletin emanetini milletten başka alacak yoktur. Milletin hür iradesini, seçimler yoluyla verdiği yetkiyi, milletten başka hiç kimse kullanamaz,. Hiç kimse kendisini milletin üzerinde göremez. Bazı zihniyetlerin bu millete nasıl bir gözle baktığını sizler, benim Elazığlı gaggoşlarım çok iyi biliyor. Bunlar milletime 'göbeğini kaşıyan adam' derler, bunlar milletime 'bidon kafalı' derler, bunlar milletimi cahil, kendilerini ise her şeyi bilir zannederler. İşte bizim mücadelemiz bu zihniyetle.'' Erdoğan, en başında yola çıkarken, ''Yeter söz de milletin, karar da milletin'' dediklerine ifade ederek, ''Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugün de son sözü millet söyler diyoruz. 7,5 yıldır söylediğimiz gibi bugün de söz de, karar da milletindir diyoruz'' şeklinde konuştu. Bir şeye dikkat çekmek istediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz 22 Temmuz 2007 seçimlerine giderken yeni bir Anayasanın ne kadar büyük bir beklenti olduğunu vurguladık. Milli iradeyi daha da güçlendireceğiz dedik. Demokrasinin standartlarını daha yükselteceğiz dedik. Bu ülkede yasakları tarihe havala edeceğiz, özgürlükleri çağdaş standartlara ulaştıracağız dedik. Biz Anayasayı değiştirerek, Türkiye'ye yakışan, bu millete yakışan, bu milletin ufkuna, vizyonuna yakışan bir Anayasa yapacağız dedik. Milletimiz de bu düşüncemize bu hedeflerimize destek verdi, onay verdi. Yeni Anayasa için ciddi hazırlıklar yaptık ama o süreçte nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Ne tür engellemelere maruz kaldığımızı biliyorsunuz. Partimizle ilgili kapatma davası olumlu şekilde neticelendikten sonra bu kez 12 Eylül Anayasasındaki bugüne kadarki en kapsamlı değişikliği meclis gündemine getirdik. Çünkü biliyoruz ki, mevcut Anayasa ile Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi, çağdaş dünya içinde daha ileri noktalarda ulaşabilmesi mümkün değildir.''