-ERDOĞAN: HER GELENE BAŞ SALLAYACAK HALİMİZ YOK İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TSK atamalarına dair "bizler yetkimizi kullanmayacak mıyız? Her gelene herhalde baş sallayacak halimiz yok. Bizim de bir tasarruf yetkimiz var. Bu tasarruf yetkimizi bizler de kullandık.'' dedi. Genelkurmay Başkanlığıyla ilgili mutabakat olduğunu belirterek, ''Şu anda herhangi bir sıkıntı kalmadı'' dedi. Başbakan Erdoğan, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun (İZDT), tadilatı tamamlanan Konak Sahnesinin açılışını yaptı. Konak Sahnesinin tarihi sahnelerden biri olduğunu, ancak buraya 10 yıldır el değmediğini ve ihmal edildiğini bildiren Erdoğan, ''Göreve geldiğimizden beri 30'a yakın sahneyi yenileriyle beraber hizmete sunduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim'' diye konuştu. Başbakan, ''Hayırlı olsun'' temennisiyle gerçekleştirdiği açılışın ardından sahneyi gezdi. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Erdoğan, YAŞ kararları ve atama yapılanların isimleriyle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Cumhurbaşkanımıza bunu sunmadan açıklarsam, Cumhurbaşkanımıza karşı nezaketsizlik olur. Çünkü Cumhurbaşkanımızın onaması, biliyorsunuz nihai, bu işin sonuç noktasıdır. Olur ya, belki Cumhurbaşkanımızın burada herhangi bir düzeltmesi gereken bir şey icap edebilir. Bu bakımdan ancak Cumhurbaşkanımızın onamasından sonra bunu görmüş olacağız.'' Erdoğan, Genelkurmay Başkanının kim olduğuna ilişkin soru üzerine de ''Genelkurmay Başkanlığıyla ilgili mutabakatımız var. Şu anda herhangi bir sıkıntı kalmadı'' dedi. -''TASARRUF YETKİMİZİ KULLANDIK'' Atama sürecinin, kuvvetler arasında kriz yarattığına ilişkin bir soruyu da Başbakan Erdoğan, şöyle cevaplandırdı: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kanunu var. Bu kanunla ilgili olarak Genelkurmayın görev ve yetki alanı belli. Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın üçlü kararnameyle yapacağı atamalar belli. Bakanlar kurulumuzun ki bu Genelkurmay Başkanıdır. Genelkurmay Başkanlığına, Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla karar verilir ve şu andaki süreç bugüne kadar işlemiştir. Bu konuya ilişkin çok spekülasyonlar yapıldı. Hem ana muhalefet, hem diğer muhalefet, Silahlı Kuvvetler ile Hükümet arasına farklı şeyler sokma gayreti içinde. Bu yanlıştır. Önce yürütmenin bu ülkede bir görevi var. Bu konuyla ilgili neler yapılabileceğine dair yasalarla belirlenmiş görevi var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın da bu süreçte bir tasarruf yetkisi var. Nihai karar onun. Kaldı ki bir başkomutandır. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada bizler yetkimizi kullanmayacak mıyız? Her gelene herhalde baş sallayacak halimiz yok. Bizim de bir tasarruf yetkimiz var. Bu tasarruf yetkimizi bizler de kullandık.'' İZDT'deki açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nükhet Hotar ve Hüseyin Tanrıverdi, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin de katıldı.