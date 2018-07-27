Erdoğan: Hepimizin Afrikalının kanaatkârlığından öğreneceği çok şey var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Afrika'nın yol arkadaşı, kader ortağı olmak istiyoruz. Kıtanın her köşesinde olduğu gibi Güney Afrika'da da insanlar ülkelerindeki altına, elmasa, kömüre sahip omak için çok çetin mücadeleler vermiştir." dedi.

Güney Afrikalı iş adamlarına hitap eden Erdoğan, ''Hepimizin Afrikalının kanaatkarlığından öğreneceği çok şey var. Afrika büyük bir öğretmendir. Hepinizin Afrika'nın hoş görüsünden öğrenecek çok şey var" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''Değerli dostum cumhurbaşkanına İİT Zirve dönem başkanı olarak şahsıma ilettiği davetten dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Türk işadamlarının yatırım konferanslarına davet etti. Heyetimiz bakanlarıımız başta olmak üzere burada güçlü şekilde yerini alacaktır. Kıymetli dostuma ben de söz verdim. Güney Afrika'ya yatırım yapan veya yapmak isteyen tüm firmalarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.''

''Maruz kaldıkaları onca sıkıntıya, ayruımcılığa rağmen bugün Güney Afrika tüm Afrika kıtasının çekim merkezi haline gelmiştir. Gökkuşağı ülkesi her türlü takdirin üstündedir. Ömrünün 27 yılını geçirdiği Mandela'nın hayatının her aşaması özgürlük alanında uzun bir yürüyüştür. Son nefesine kadar bu yolculuğunu devam ettirmiştir. Mandelayı bir kez daha saygıyla anıyorum.''

''Bir ülkenin kalkınmasına ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde güçlü siyasi irade kadar iş dünyasının tavrı da belirleyici olacaktır.''

''Türkiye olarak kamusuyla özel sektörüyle ele ele vererek 16 yılda tarihi reformlara imza attık. 2002 yılında göreve geldiğimizde bir yıl önceki krizin hala devam ettiği bir ülke devraldık. İktidara geldiğimizde kişi başına düşen dolar 3 bin 500 bolardı. Türkiye'yi yüzde 5.7 büyüyen bir ülke haline getirdik.''

''Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkardık. 2002-2016 yılları arasında ekonomimize 180 dolar doğrudan yatırım oldu.''

''Bütçe açığında aynı şekilde çok iyi konumdayız. Çevremizdeki istikrarsızlığa, kanlı darbe girişimine rağmen ülkemiz yüzde 7.4 büyüdü.''

'Mandela 'büyük bir tepeyi aştığında insanın bulduğu şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' diyor.Aştığımız her tepenin sonunda bizi daha zorlu daha büyük hedeflerin beklediğini gördük, aşacağımız daha çok tepeler var''

''Sahra altı Afrika'da enerjiden inşaata çok alanda ciddi işbirliği imkanları olduğu ortadadır. Bu potansiyelden yararlanılması için yolu açmak devlet adamlarına düşer. Görevimiz yatırımcıların önünü açmaktır. Biz ön açacağız sizler ise açılan bu yoldan yatırımlarınızı yaparak devam edeceksiniz. İş adamlarının inisiyatif alması imkanları zorlaması ve bir araya gelerek yeni iş zeminleri araması görevidir.''

''Hepimizin Afrikalının kanaatkarlığından öğreneceği çok şey var. Afrika büyük bir öğretmendir. Hepinizin Afrika'nın hoş görüsünden öğrenecek çok şey var. Kıtanın bu zenginliğinin uluslarası alanda da hak ettiği ilgiyi görmesini istiyoruz. Afrikalı kardeşlerimizn birikimlerinden de istifade etmeye gayret ediyoruz. Ortak noktalarımızın çok daha fazla olduğuna inanıyorum."

''Afrika'nın yol arkadaşı, kader ortağı olmak istiyoruz. Kıtanın her köşesinde olduğu gibi Güney Afrika'da da insanlar ülkelerindeki altına, elmasa, kömüre sahip omak için çok çetin mücadeleler vermiştir."