Erdoğan, helikopter kazasında şehit olanların yakınlarına başsağlığı diledi

İSTANBUL,(DHA) CUMHARBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Sancaktepe\'deki helikopter kazası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan,\" Helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralı askerimize rabbimden şifalar diliyorum ve şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum\" dedi.