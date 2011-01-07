-ERDOĞAN: HEDEFİMİZ KIŞ OLİMPİYATLARI ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hedefimiz uluslararası kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılması'' dedi. Erdoğan, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın yapılacağı tesislerde incelemelerde bulundu. Erdoğan, atlama kulelerinde Türk ve Sloven sporcuların atlayışlarını izledi. Erdoğan atlayışların ardından sporculara plaket verdi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başbakan Erdoğan, daha sonra gösteriyi izleyen vatandaşlara da hitap etti. Vatandaşlara ''dadaşlar'' diyerek hitap eden Erdoğan, tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Erzurum'da yaklaşık 500 milyon liralık yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, ''Şu anda Türkiye'de hiçbir yerde olmayan tesislere Erzurum ilimiz sahip oldu; Erzurum'a bu yakışır. Bu oyunlarla birlikte şimdi hedefimiz uluslararası kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılması. Yine Erzurum'da bunu da gerçekleştireceğiz, bunu da inşallah alacağız, bunun da gayreti içinde olacağız. Bu akşam burada birçok bakan ve milletvekili arkadaşımla biraradayız. Ben bu tesislerimizin Erzurumumuza, ülkemiz ve Erzurum gençliğine hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın incelemelerine eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile diğer yetkililer de eşlik etti.