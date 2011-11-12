-Erdoğan: ''Hedefimiz ağustosta kalıcı konutları bitirmek'' ERCİŞ (A.A) - 12.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin ağustos sonuna kadar kalıcı konutları büyük ölçüde bitirmek olduğunu söyledi. Erciş Meydanı'nda halka hitap eden Erdoğan, bundan önce Çaldıran, Muradiye, Erzincan, Erzurum, Marmara, Simav depremini de gördüklerini belirterek, ''Allah'ın izniyle bunların hepsini aştık mı, aştık. Simav'da inşallah önümüzdeki hafta gidip oradaki konutları dağıtacağız. Burada da elimizden gelen bütün imkanları, bütün bakan arkadaşlarımla beraber seferber edeceğiz'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Burada bugün 10 civarında bakanım var. Hep beraber geldik. Bu, buraya verdiğimiz önemi gösteriyor. Siz diğerlerinin söylediklerini bırakın. Bunların yapacağı hiçbir şey yok, sadece istismar yapıyorlar. Bu istismarlara gelmeyin. Bu oyunlara gelmeyin. Biraz şu kış şartlarında zorda kalacağız, ama biz bütün imkanları seferber ederek, çadırla, konteynerle, yemekti, aştı, yiyecekti, ilaçtı her şeyiyle seferber olacağız. Ve inşallah bunları da Allah'ın izniyle atlatacağız. Bizler, sizler için varız. Şimdi de inşaatlara başlıyoruz ve süratle inşallah inşaatlara başlayıp hedefimiz Allah nasip ederse ağustos sonuna kadar kalıcı konutları büyük ölçüde bitirmek.'' Bütün vergilerin bir yıl ertelendiğini dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar açıklanan destek ve kredilere işaret ederek, ''Depremden zarar gören KOBİ'lerimizle esnaf ve sanatkarlarımıza 100 bin lira üst limit olmak üzere acil destek kredisi sağlıyoruz. Bu kredilerin ilk 6 ayı ödemesiz, iki yıl geri ödemeli olacak ve faizsiz. Müracaatlarınızı ona göre yapacaksınız ve bu ödemeler sizlere yapılmış olacak'' dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, deprem nedeniyle oluşan hayvan kayıplarının telafi edilmesi ve zirai kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve çiftçilere faizsiz kredi sağlanması için çalışmaları başlattığını anlatan Erdoğan, Ziraat Bankasının tarımsal kredi borçlarını, Halk Bankasının da esnaf kredi borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladığını söyleyen Erdoğan, ''Hiçbir sosyal bakım evlerinde kaybımız yok. Çocuk evlerinde, bakım merkezlerinde, kadın konuk evlerinde kalan vatandaşlarımız güvenli yerlere taşındılar ve kendilerine de psikolojik tedavi sağlanıyor'' şeklinde konuştu. Çalışma Bakanlığının da deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uygulamasını devreye aldığını ifade eden Erdoğan, şunları anlattı: ''Depremden etkilenen ve en az 4 hafta faaliyette bulunamayacak iş verenler, 3 ay süreyle her bir işçi için aylık 497 ila bin 247 lira arasında ödeme yapabilecekler. Deprem tarihinden itibaren 3 aylık süre için tahakkuk edecek prim borçları da bir yıllık süreyle ertelendi. Şu anda özellikle mühendislerimiz köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespitleri bitirmeye çalışılıyor. Merkezde de aynı şekilde... Ama ben yine söylüyorum hasarlı evlere lütfen girmeyin. Özellikle sizden rica ediyorum, lütfen birinci derecede çadırkentlerdeki boş yerlerde sizleri ağırlayacağız. Oralarda yerimiz var.'' Erdoğan'ın konuşmaları sık sık ''Erciş seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla kesildi.