-Erdoğan: Hedefimiz 4 yılda 10 milyar dolar KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aramızdaki ticaret hacmini önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyar, 4 yıl içinde de 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef olarak belirlememiz ve bu doğrultuda çalışmamız gerekir'' dedi. Semiramis Otel'de düzenlenen Türk Mısır İş Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'den 280, Mısır'dan ise bine yakın iş adamının katıldığı bu toplantıyı özellikle önemsediğini belirterek, toplantının iş adamları arasındaki mevcut işbirliğini pekiştirilmesi için bir vesile olacağını söyledi. İki ülkenin çarşı, sokak ve dükkanlarında solunan havanın da ezelden beri aynı olduğunu anlatan Erdoğan, ''Benim bir vatandaşım ne zaman Kahire'nin caddelerinde, Han El-Halil Çarşısı'nın sokaklarında dolaşsa büyük bir muhabbet ve hüsnükabul görür ve gelir bunu da bize anlatır. Aynı şekilde, Mısırlı bir kardeşim ne zaman Türkiye'ye gelse aynı izzetüikramı bizde de görür. Gelir bunu de bize anlatır. Adana'nın Kazancılar Çarşısı'nda da Antep'in Bakırcılar Çarşısı'nda da İstanbul'un Kapalıçarşı'sında da kendini evinde hisseder. İstanbul'un tam orta yerinde bulunan ve aktarlarıyla, baharatçılarıyla, yemişçileriyle yüzyıllardır cıvıl cıvıl kaynayan çarşımızın isminin Mısır Çarşısı olması manidardır'' diye konuştu. Bütün bu ortaklıklar ve paylaşımların, iki kardeş halkın sosyal ve kültürel dokusunun ne kadar iç içe olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, ''Madem böylesine zengin bir tarihi altyapıya, akrabalık ölçülerine varan yakınlığa sahibiz, o halde bunu neden ticari ve ekonomik ilişkilerimizin her alanına yansıtmayalım?'' diye sordu. -Hedef: 10 milyar dolar- Erdoğan, Mısır'da bugün yapılan görüşmelerde çok çok olumlu neticelerin alındığını belirterek, seçimlerin hemen ardından bu toplantının ''rövanşının'' İstanbul'da yapılmasını istediğini anlattı. Küresel mali krizin etkilerinin ağır olarak hissedildiği bir dönemde 2009 yılında, birçok ülkenin ticaret hacimleri daralırken, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 2008'e göre yüzde 15 artarak 3,2 milyar doları geçtiğini vurgulayan Erdoğan, 2010 yılında da bu rakamın aynı şekilde muhafaza edildiğini, 2011 yılının ilk yedi ayında da artışın devam ettiğini ve ticaret hacminin 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. İki ülkenin de daha fazlasını başaracak irade ve potansiyele fazlasıyla sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu sebeple aramızdaki ticaret hacmini önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyar, önümüzdeki 4 yıl içinde de 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef olarak belirlememiz ve bu doğrultuda çalışmamız gerekir. Aranızda sektörler bazında yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki bunu süratle yakalarız. Seçimlerden sonra yeni Parlamentoyla, yeni yönetimle inşallah şu attığımız adımlar, şu ortak işbirliği konseyi ile birlikte bu vizeleri de aramızdan kaldırmak suretiyle inanıyorum ki; iş adamlarımızın gidiş gelişleri, yatırımlar, gerek Türkiye'de gerek Mısır'da çok daha fazlasıyla artacaktır. Bu benim hem temennimdir hem duamdır.'' Erdoğan, ''Son dokuz yılda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı reformlarla, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı yaptığımız mücadeleyle, bankacılıkta gerçekleştirdiğimiz kapsamlı düzenlemelerle ekonomimizin verimliliğini ve üretkenliğini arttırdık. Gayrı Safi Milli Hasıla bakımından iyi bir seviye yakaladık. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin mevzuatımızı baştan sona liberal anlamda değiştirerek, yabancıların hiçbir tereddüte kapılmadan Türkiye'de yatırım yapabilmelerinin önünü açtık'' diye konuştu. Gelişmiş ekonomilerin 2010 yılında yüzde 1,5 civarında büyüdüğü bir atmosferde Türkiye'nin 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 11'lik bir büyüme rakamını yakaladığını ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu söyleyen Erdoğan, aynı potansiyeli Mısır'da da gördüğünü, yapılacak yapısal reformlarla Mısır ekonomisinin yeniden dünyanın güçlü ekonomileri arasında yerini alacağına bütün samimiyetimle inandığını dile getirdi. Erdoğan, ''Yeter ki Mısırlı kardeşlerimiz demokrasiye sahip çıksın. Demokrasi ve ekonomiyi at başı götürsün. İnanıyorum ki: Tahrir Meydanı'nda yükselen sesler o zaman ekonomide de karşılığını bulacaktır. Onun için Mısır'da yapılacak seçimler çok önemli. Yeter ki Mısır, bu değişim sürecinden geriye gitmesin. İstikrar ve güven sizler de takdir edersiniz ki ekonominin belkemiği... Bir ekonomi ancak istikrar ve güven ortamında kendisine gelişme alanı bulabilir ve bu zemin üzerinde ekonomik büyüme sağlanabilir. O yüzden Mısırlı kardeşlerimizin bu hususu hatırlarında tutmalarını rica ediyorum. Bu süreçte Türkiye'nin ve Hükümetimizin bütün imkanlarıyla Mısır'ın ve Mısır halkının yanında olacağını bilmenizi isterim'' dedi. Türk ekonomisindeki gelişmelere işaret eden Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 11, ikinci çeyrekte de yüzde 8 büyüdüğünü, enflasyonda da ciddi düşüşler yaşandığını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türk iş adamlarının Mısır'ın desteğiyle Afrika'ya, Mısırlı iş adamları da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar ve Asya'ya açılabilmeleri mümkündür. Türk müteahhitlik firmalarının dünya çapında sahip olduğu büyük tecrübe ve iş potansiyelinin de Mısırlı iş adamaları tarafından takdirle karşılandığını biliyorum. Türk iş adamları Mısır'ın desteğiyle Afrika'ya, Mısırlı iş adamları da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlara, Asya'ya, Avrupa'ya açılabilmelidir. Örneğin biz, Mısır'ı Nabucco Projesi içinde görmeyi istiyoruz. Türk müteahhitlik sektörü, bugün 5 kıtada, 83 ülkede toplam 180 milyar dolarlık iş hacmine erişmiştir. 'Dünyanın en büyük 225 uluslararası müteahhidi' listesinde de 33 firmayla Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Mısır'da da müteahhitlerimiz 600 milyon dolara yakın proje üstlendiler ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de Mısır'ın imar ve inşası noktasında önemli bir misyon üstlenecekler.'' Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, son yıllarda sağlık turizmi alanında da önemli atılımlar yaptığını, halen sağlık kuruluşlarında, şifalı kaplıca ve termal tesislerinde Avrupa'nın yanı sıra birçok Ortadoğu ülkesinden Türkiye'ye düzenli olarak hasta misafir edildiğini söyledi. Erdoğan, ''Mısırlı kardeşlerimizin de bu ucuz ve kaliteli tedavi hizmetlerinden yararlanabileceklerini düşünüyor, kapılarımızın sizlere her zaman açık olduğunu bilmenizi istiyorum'' dedi. Geçen yıl Mısır'ı ziyaret eden Türk turistlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artarak 64 bine yükseldiğini, Türkiye'yi ziyaret eden Mısırlı turistlerin sayısının ise 2010 yılında bir önceki yıla göre ufak bir oranda azalarak 62 bin seviyesinde kaldığını anlatan Erdoğan, ''Ülkelerimizin nüfusuna, coğrafi yakınlığına, köklü tarihi ilişkilerine ve kardeşlik bağlarına bakarsak, karşılıklı turist sayılarımızın 60 binlerde kalmaması gerektiğini takdir edersiniz'' diye konuştu. -Mısır Başbakanı Şeref'in konuşması- Mısır Başbakanı İsam Şeref de konuşmasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölge için zaruri olduğunu belirterek, ''İşbirliğinin şartları, işbirliğinin koşulları potansiyel istek ve roldür. Bu bölgenin geleceği, bizim oynayacağımız tarihi rolden geçiyor. Biz tarihi rolümüzü oynayacağız'' dedi. İki ülkenin büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu, 150 milyonluk iş gücü bulunduğunu vurgulayan Şeref, iki ülkenin potansiyelini ''Allah vergisi'' şeklinde nitelendirdi.