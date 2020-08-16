Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, "Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak" dedi.

Erdoğan, "Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk. Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla her şeyiyle yeni Ayder bizim için yeni bir çekim alanı olacak. Havalimanıyla birlikte geliş ve gidişler fazlalaşacaktır. Kayak turizmine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunlarla birlikte kolektif bir anlayışı hâkim kılacağız." diye konuştu.

"Kaçak yapıları yıkacağız"

Erdoğan, "Baba ocağında olmaktan daha güzeli olur mu? Uzungöl’de de çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız. İnşallah uzun gölle ilgili çalışmalarda bu şekilde devam edecek. Bu kaçak yapıların ötesinde tamamiyle işgal… Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz, kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı mutlaka olacak. Bu yıkımla birlikte kimseyi de mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine konutsa konut, mağazaysa mağaza ne ise bunların haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddütümüz olmayacak." ifadesini kullandı.

Ayder'deki yenileme ve koruma projesi hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" demişti.