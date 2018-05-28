Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (3)

\'VAKİT BALIKESİR VAKTİ, VAKİT TÜRKİYE VAKTİ\'

Stadyumda kalabamlığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt\'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik\'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt\'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara\'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 1950\'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz\'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran\'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran\'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran\'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran\'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız?. Vakit Balıkesir vakti, vakit Türkiye vakti. İnşallah sizlerin desteğiyle, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak” dedi.

\'25 KATRİLYON DEĞERİNDE YATIRIM YAPILDI\'

Balıkesir\'in Türkiye\'nin vitrinlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, bunun için son 16 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Balıkesir’e 25 katrilyon değerinde yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, “Konuşuyorlar. Laf ola beri gele. Bunlar daha çırak bile değil, çırak. Biz, yol aldık, yol. Çıraklığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde bıraktık. Ondan sonra Başbakanlıkta kalfalık, Cumhurbaşkanlığında ustalık ve muhteşem kadromuzla hamdolsun Türkiye’mizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdık\" diyerek AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlattı.

AYŞE, FATMA KARDEŞİM, AHMEDİM, MEHMEDİM 24 HAZİRANDA SANDIKTA SİZE ÖYLE BİR OSMANLI TOKADI ATACAK Kİ\'

1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul\'u Trakya üzerinden kuzey Ege\'ye bağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez, ömrün. Evelallah benim Ayşe kardeşlerim, Fatma kardeşlerim, Ahmedim, Mehmedim 24 Haziran\'da sandıkta size öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki buna fırsat bile bulamazsınız. Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden inşallah Balıkesir\'e gelişi halledeceğiz. Otoyol Balıkesir\'de İstanbul-İzmir Otoyoluna bağlanacak. Halen Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale bölümünün yapımı sürüyor. Bu projeyle Balıkesir\'in yanı sıra İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe de kısalıyor” diye konuştu.

\'BUGÜNE KADAR HİÇ BİRİNE EYVALLAH DEMEDİK\'

Erdoğan, konuşmasının devamında, \"Siyasette rekabet iyidir. Tabi bu rekabetin milletimize, memleketimize daha çok hizmet vermek için yapılıyor olması gerekir. Türkiyemizi özellikle 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan biliriz. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı nelerle ve kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bugüne getirene kadar, vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık. \'Davos\'ta \'one minute\' dedik, dünya hareketlendi. Ardından \'dünya beşten büyüktür\' dedik, yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı, bir haksızlık vardı. Niye \'one minute\' dedik. Çünkü oradaki moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini gayet iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz o çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz kim olursa olsun her zaman haklının, hakikatin yanında olacağız. Bugüne kadar hiç birine \'eyvallah\' demedik. Önce Allahımıza güvenerek, ardından milletimize el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi üç buçuk kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de iradeyi de tasdiği de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk\" dedi.

\'BUNLARA 5 TANE KOYUN VERİN, KAYBEDİR GELİRLER\'

Erdoğan, \"Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zatın çıkıp, ‘Ben, bu projeyi iptal ettireceğim’ \" dediğini belirter, \"Sebep olarak da benimle ilgili ne diyor? \'20 yıl geride kalmış bir proje\' diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza veya projede yer alan firmalardan birine gitse, yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ama onun derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece yıkmayı bilir, yasaklamayı, engellemeyi bilir. Yapmaktan, ön açmaktan hiç anlamazlar. Türkiye\'ye otomotiv ihracatından giren rakamın 30 milyar doların üzerinde. Ben ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar. Bunlara 5 tane koyun verin, kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırır, çağırır, hakaret eder, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sırıtarak yollarına giderler. Aynı kişiyi Amerika\'dan telefonla arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Çok enteresan. Söylediği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış. Bak yine söylüyorum bu meydandan, eğer samimiysen, eğer dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika\'nın yetkilileri mi? Söyle, açıkla. Yalan söylüyor. Yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika\'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Hayatları böyle” dedi.

\'ADAMLARIN HAYATI YALAN ÜZERİNE KURULU\'

Diğer adayları eleştiren Erdoğan, \"Bir yanda genel başkanlık koltuğunda oturan aslı, diğer yanda sahaya sürdükleri karikatürü gece gündüz aynı yalanları tekrarlayıp duruyorlar. İnşallah yeni dönemin ülkemize en büyük kazanımlarından biri de işte bu köhne siyaset anlayışını kökünden kazıyıp atmak olacak. 24 Haziran eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır. Yeni dönemde terör sevicilere, sadece takoz olmayı siyaset sananlara artık yer yok, artık dönem millete söyleyecek sözü sunacak projesi olanın dönemidir, artık dönem milletin değerleriyle beklentileriyle dalga geçenlerin değil. Bunlara saygı duyanların olduğu dönemdir. Artık dönem millete hizmet edebilecek siyasetçilerin kadroların dönemidir.” ifadelerini kullandı.

\'İŞTE O ZAMAN BUNLARIN ARKASINDA CHP ZİHNİYETİ VARDI\'

27 Mayıs tarihinin önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Demokrasisi’nin kara günlerinden biri. Tam 58 yıl önce bugün milletin oylarıyla işbaşına gelen bir hükümet darbeyle devrildi. Darbeciler sadece milli iradeyi çiğneyip geçmekle kalmadılar. Tarihimizin en utanç veren cinayetine imza attılar. Türkiye’nin başbakanı tamamı deli saçma ithamlarla idam sehpasına çıkarıldı. Menderes’i asanlar ilmiği sadece onun boynuna değil, tüm milletimizin iradesine geçirdiler. İşte o zaman bunların arkasında yine CHP zihniyeti vardı. Buradan rahmetli Menderes ve onunla birlikte idam edilen Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez daha rahmetle yaad ediyorum. Aziz hatıraları demokrasimize neden daha çok sahip çıkmamızın cevapları olarak milletimizin vicdanında yaşamayı sürdürecektir. Türkiye’de darbeler asla rast gele yapılmaz. Hepsinin bir sebebi vardır. Hatta hepsinin sebebi aynıdır. Türkiye ne zaman demokraside ekonomide atağa kalksa, zemini hazırlanıyor. Bir darbe ve muhtıra ile önü kesiliyor. 70’de bunu yaşadık, 1980’de, 1997’de bunu yaşadık. 27 Nisan 2007’de elektronik muhtıra ile başlayan 17-25 Aralık’ta süren, 15 Temmuz’da kanlı darbe girişimiyle benzer sıkıntılara maruz kaldık. Artık devir eski devir değil. 15 Temmuz’da F16’lar, helikopter, tank, toplarla saldırdılar. Milletim onların önünde eğilmedi. Ne dedi; “İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür”. Bugüne kadar bu kardeşiniz ve bizler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda ruku ve secdede eğiliriz. İçeriden yıkamadıkları Türkiye’yi dışarıdan kuşatma çabalarını da aynı planın çabası olarak görüyorum. Milletimizle birlikte bu teşebbüslerin hepsini de bozguna uğrattık. Mesele Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle birliği beraberliği geleceği meselesidir\" diye konuştu.

‘HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ’

Rabia işareti yaparak, vatandaşlarla \'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\' ifadelerini söyleyen Başbakan Erdoğan, \"Bu dört ilkeye sıkı sıkı sahip çıkmadan geleceğimize güvenle bakamayız. Türkiye\'nin başında dolanan kara bulutları ancak bu şekilde dağıtabiliriz ama bunun için de ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, unutmayın, hepimiz toptan, sımsıkı Allah\'ın ipine sarılarak bir olacağız ve bunu başardığımız anda bizi kimse yıkamaz. Ama gel gör ki bakıyorsun Müslüman Müslüman kanı emiyor. İşte Yunus\'un dediği gibi, biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz, buna dikkat edeceğiz.” dedi.

Seçimlere Cumhur ittifakı ile girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biliyorsunuz, seçimlere Cumhur İttifakı ile gidiyoruz. Bunun için yerli ve milli siyaset ülkemizi demokraside ve ekonomide güçlendirecektir. Partimize adını verdiğimiz adalet ve kalkınma kavramları siyasetimizin ruhunu ifade ediyor. Bugüne kadar attığımız adımlarla siyaseti normalleştirmeyi, milletimizin arasındaki kardeşliği yüceltmeyi, ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımayı hedefledik. En zor şartlarda dahi demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. AK Parti\'nin 16 yıllık iktidarında tek bir Allah\'ın kulu çıkıp bireysel özgürlüğünün sınırlandığını, haklarının elinden alındığını, zulme maruz kaldığını söyleyemez.\" diye konuştu.

‘ÖYLEYSE BU İŞ ALLAH\'IN İZNİYLE BİTTİ’

\"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, \"Balıkesir, milletimizin birliğini, dirliğini daim kılmak için 24 Haziran\'da güçlü Meclis çağrımıza destek veriyor musunuz? Bayrağımızın göklerde hep dalgalanması, ezanlarımızın semalarda hep yankılanması için güçlü hükümet çağrımıza destek veriyor musunuz? Devletimizin hep payidar olması, yurdumuzda güven ve huzur içinde ilelebet yaşayabilmesi için güçlü Türkiye çağrımıza destek veriyor musunuz? Öyleyse vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Balıkesir\'den yükselen bu sesle Türkiye vakti diyor muyuz?\" diye sordu. Vatandaşlardan olumlu yanıt alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öyleyse bu iş Allah\'ın izniyle bitti.\" dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlarla \"Beraber yürüdük biz bu yollarda\" şarkısının sözlerini söyleyen Erdoğan, \"Gününüz kutlu olsun, Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun. 24 Haziran şimdiden hayırlı olsun diyorum.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yazıcı\'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitingin ardından vatandaşlarla birlikte toplu iftar yaptı.

Mustafa SUİÇMEZ-Devrim DERİN-Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR(DHA)-

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