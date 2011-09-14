-Erdoğan: Hedef 4 yılda 10 milyar dolar olmalı KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Mısır İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ''Aramızdaki ticaret hacmini önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyar, önümüzdeki 4 yıl içinde de 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef olarak belirlememiz ve bu doğrultuda çalışmamız gerekir'' dedi. ''Türkiye ile Mısır arasında üst seviyedeki siyasî ilişkiler tablosunun, başta ikili ticari ilişkiler ve ekonomik işbirliği olmak üzere diğer alanlara da yansımasını sağlamalıyız'' diyen Başbakan Erdoğan, ''İnşallah şu attığımız adımlar, şu ortak İş Birliği Konseyi ile birlikte bu vizeleri de aramızdan kaldırmak suretiyle inanıyorum ki iş adamlarımızın gidiş gelişleri, yatırımlar, gerek Türkiye'de gerek Mısır'da çok daha fazlasıyla artacaktır'' diye konuştu.