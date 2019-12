-ERDOĞAN ''HEDEF 30 KİŞİNİN ALTINDA SINIFLAR" ANKARA (A.A)- 23.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere seslenirken, ''Sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma her zaman rehberiniz olsun. Ülkenizi sevin, milletinizi sevin'' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri Başbakanlık Merkez Bina'da kabul etti. Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki kabulde, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de hazır bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başbakan Erdoğan, tüm öğrencilere teker teker ''hoş geldiniz'' dedi ve geldikleri illeri sordu. Kabulde, Başbakan Erdoğan ile öğrenciler arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşandı. Saçlarına jöle süren iki öğrenciye takılan Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf da çektirdi. Erdoğan, daha sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Ankara Hacı Mustafa Tarman ilköğretim Okulu öğrencisi Umut Bayraktar'a koltuğunu teslim etti. Başbakan Erdoğan, kabulün saat 16.00'dan 15.30'a alınması nedeniyle, Umut Bayraktar'a ''Sayın Başbakanım kusura bakmayın. Sizden müsaade almadan programı öne aldık biraz'' derken, Bayraktar da Başbakan Erdoğan'a ''estağfurullah'' yanıtını verdi. Umut Bayraktar, imzalayarak Başbakan Erdoğan'a iki Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan, bunun üzerine, ''Sayın Başbakan hem cömert, hem zengin'' dedi. Daha sonra öğrencilere hitap eden Başbakan Erdoğan, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, ''Dünyanın bu ilk ve tek Çocuk Bayramı'nın, ülkemizin tüm çocukları, tüm dünya çocukları için, huzur, barış ve sevinç dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyor, Kurtuluş Savaşımızın tüm şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle yad ediyorum'' diye konuştu. Öğrencilerin, çok büyük bir ülkenin ve çok büyük bir milletin çocukları olduğunu kaydeden Erdoğan, öğrencilerden her zaman, ülkeleriyle, milletiyle, tarihleriyle ve kültürleriyle gurur duymalarını istedi. -''TARİHİMİZİ VE MEDENİYETİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN''- Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Sizler, çok eski çağlardan beri, egemenliğine, istiklaline, hürriyetine aşık olan, bunlardan hiçbir şekilde taviz vermeyen bir milletin evlatlarısınız. Biz, sadece zaferleriyle, sadece kazandığı savaşlarla, sadece şehit ve gazileriyle övünen değil, onlarla birlikte alimleriyle, düşünürleriyle, sanatçılarıyla, ürettiği eserleriyle de övünmeyi hak eden bir ülkeyiz, bir milletiz. İbni Sina, Ali Kuşçu, Farabi, Mimar Sinan, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Mehmet Akif gibi, daha isimlerini burada sayamayacağım nice büyük gönül insanı, bizim topraklarımıza, bizim medeniyetimize bilgi ve sevgi tohumları ekmiştir. Bugün, dünya biliminin ve büyük medeniyetlerin temelinde, bizim kendi bilim ve sanat insanlarımızın eserlerinin çok büyük katkıları vardır. Müzik kültürümüz, mimari eserlerimiz, vakıf medeniyetimiz, devlet geleneğimiz, çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş, bir çok ülke ve millete ilham kaynağı olmuştur. Elbette, sadece geçmişle övünmek bize bir şey kazandırmaz. 'Şanlı bir tarihimiz vardı, büyük bir medeniyetimiz vardı' diyerek, biz avunmakla yetinemeyiz. Yarının büyükleri olarak, benim sizlerden arzum şu: Tarihimizi ve medeniyetimizi çok iyi öğrenin, çok iyi anlayın ve geleceği o büyük tarih ve medeniyetten ilham alarak yeniden inşa edin. Büyük bir ülkenin, büyük bir milletin çocukları olduğunuz hissiyatıyla hareket edin ki yarının büyük Türkiye'sini inşa edebilesiniz. Hiçbir zaman aşağılık kompleksine kapılmayın. Bilin ki biz büyük bir milletin torunlarıyız, güçlü bir ülkenin evlatlarıyız. Yarının Büyük Türkiye'si, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizler, küçük düşünmeyecek, tıpkı dedeleriniz, atalarınız gibi büyük düşünecek, büyük adımlar atacak ve arzuladığımız o büyük Türkiye'yi imar edeceksiniz. Bizim gayemiz, çabamız, işte sizlere bu Büyük Türkiye'nin yollarını, kapılarını açmaktır. Biz, sizlerin en iyi, en kaliteli, en modern eğitim imkanlarından yararlanmanızı, kendinizi iyi yetiştirmenizi istiyoruz.'' -''2023 HEDEFLERİMİZ, ESASINDA SİZLERE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR TÜRKİYE BIRAKMA HEDEFİDİR''- Son 8,5 yılda, Türkiye'nin her yerinde, tam 162 bin yeni dersliği eğitimin hizmetine kazandırdıklarını belirten Erdoğan, artık 70, 80, 90 kişilik sınıflarda çocukların öğrenim görmediğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''Artık 30 kişinin altında öğrencinin olduğu sınıflarımız var. Hedefimiz bu 30 öğrencinin altındaki sınıfları ülke geneline yayabilmek. İnşallah bunu başaracağız'' diye konuştu. Fatih Projesi ile önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'deki tüm okullara akıllı tahtayı yerleştireceklerini kaydeden Erdoğan, elektronik kitaba geçeceklerini de bildirdi. AK Parti iktidarı döneminde 89 yeni üniversite kurarak, Türkiye'deki üniversite sayısını 165'e yükselttiklerini hatırlatan Başbakan Erdoğan, ana sınıfından başlayarak, üniversite, doktora seviyesine kadar tüm öğrencileri, maddi olarak çeşitli şekillerde desteklediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük hayallerle, çok büyük umutlarla açıldı. O Meclis, önce Kurtuluş Savaşı'nı idare etti, ülkemize bağımsızlığını kazandırdı. Ardından da 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. O günler, gerçekten zor günlerdi. Ama biz, millet olarak birbirimize kenetlendik ve o zor günleri aşmayı başardık. 1923'ten bugüne, yani 88 yılda Türkiye çok önemli mesafe katetti. Özellikle son dönemde yaptığımız yatırımlarla, reformlarla, Türkiye'yi büyük, itibarlı, istikrarlı ve huzurlu bir ülke konumuna yükselttik. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Türkiye'nin çocuklarının çok daha iyiyi, çok daha güzeli hak ettiğini düşünüyoruz. Şu anda, ülke olarak kendimize 2023 yılını hedef olarak belirledik. 2023'te biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Sizler de inşallah büyümüş, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin sanatçıları, bilim insanları, mühendisleri, doktorları, idarecileri olacaksınız. Belki o yıllarda üniversiteyi bitirmiş ve 100. yıl kutlamalarına bizlerle birlikte katılmış olacaksınız. 2023 hedeflerimiz, esasında sizlere çok daha büyük bir Türkiye bırakma hedefidir. Bu hedeflere ulaşmak için hep birlikte çok çalışmak, çok gayret etmek zorundayız. Biz, büyükleriniz olarak, işimizi en iyi şekilde yapacağız. Sizlerden de isteğimiz, kendinizi çok iyi yetiştirerek, 2023 Türkiye'sine eğitim yoluyla hazırlanmanızdır.'' Çocuklara en güzel yarınları hazırlamanın çabası içinde olduklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, öğrencilerden de Türkiye'ye ve kendilerine güvenmelerini, özgüven içinde geleceği hazırlanmalarını istedi. Erdoğan, ''Sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma her zaman rehberiniz olsun. Ülkenizi sevin, milletinizi sevin ve bu topraklara sevgi tohumunu ekin. Sizlerin sevgi üzerine inşa edeceğiniz bir gelecek, hiç şüpheniz olmasın ki aydınlık bir gelecek olacaktır'' dedi.