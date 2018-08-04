Erdoğan "HDP parlamentoya girsin diye destek verenler hesap verecek" dedi; işte sosyal medyada konuşulanlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HDP'yi kastederek "Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardında Twitter'da "HDP destekliyoruz" kampanyası başlatıldı. Aralarında HDP milletvekillerinin bulunduğu çok sayıda kişi Erdoğan'a tepki gösterdi.

Dilbilimci Necmiye Alpay, insan hakları ve en çok kadın milletvekili ile 'yönetici' HDP'de olduğu için desteklediğini belirterek "Kürt sorununda yasal alanı genişletmenin tek yolu HDP" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Ankara'dan milletvekili adayı gösterilene ancak seçilemeyen Veli Saçılık "AKP'yi meşrulaştırmak için "Seçim sonuçlarını kabullenmeliyiz" diyen saftirikler hâlâ bir ara rejim yaşadığımızdan bihaberler" paylaşımında bulunurken HDP Hatay Milletvekili Barış Atay " HDP milyonlarca insanın iradesidir" sözleriyle tepki gösterdi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "HDP’yi destekleyen milyonlarca insana karşı suç işleyenler mutlaka bir gün hesap verecek" dedi.

Twitter'dan Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselen "HDP' yi Destekliyoruz" hashtagı ile yapılan paylaşımların bazıları şöyle: